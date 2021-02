Hombre compra refrigerador defectuoso pero la tienda se negaba a reemplazarlo

Cuando nuestro televidente notó que su refrigerador, que apenas había comprado, tenía un defecto, pensó que se lo repararían, pero le dijeron que no era posible, y tampoco le darían un reemplazo, y fue cuando llamó a Telemundo 52 Responde.

Miguel Lara dijo que intentó de mil maneras comunicarse con la compañía, pero se topó con pared, y afortunadamente, en cuanto se involucró Telemundo 52 Responde, ese muro, se vino abajo.

Lara dijo que su refrigerador nuevecito, por el cuál pagó más de $830 dólares, lucía excelente cuando se lo entregaron, pero a los pocos días, se percató de algo.

"Como a las dos semanas noté que le apareció una pequeña rotura en la parte superior [del refrigerador] adentro del congelador", dijo lara.

Rápidamente, se comunicó con General Electric y le mandaron a un técnico.

"Me dijo “yo no puedo hacer nada porque no es una parte reemplazable”, dijo Lara que le contaron los de General Electric.

Al volver a llamar a General Electric le dijeron que no se preocupara.

"Te vamos a mandar unas partes por correo”, dijo Lara que le dijeron los de General Electric.

Lara señaló que lo que le mandaron fue un tubo de silicón, y el técnico le dio la mala noticia.

"Que esa rotura que tenía el refrigerador no se iba a solucionar con ponerle silicón o pegamento, porque se iba a romper otra vez, y me dijo “te conviene pedir un reemplazo”, le dijeron. Así que eso hizo.

"Pero nadie me pudo ayudar, entonces, decidí comunicarme con Telemundo 52 Responde", contó Lara.

Telemundo 52 Responde se pusó en contacto con General Electric, donde pidieron una revisión del caso.

"En menos de 24 horas ya me estaban llamando de la General Electric”, dijo Lara.

El trato que le dieron dijo Lara, fue excelente.

“Estás hablando con la persona correcta. tengo un nuevo refrigerador para tí. con tu nombre ya, listo para mandártelo”, le dijeron. No ocupé ni esforzarme en decirle “quiero que se hagan responsables”, dijo Lara.

General Electric le comunicó a Telemundo 52 Responde lo siguiente: “reemplazaremos el refrigerador del cliente, y estamos dándole prioridad para que lo reciba pronto.”

"Estoy bien contento con eso. Esto jamás se hubiera podido resolver sin la ayuda de Telemundo. Jamás. Yo traté y busqué por muchos medios, y nunca pude resolver nada", afirmó Lara.

Telemundo 52 Responde señaló que cada consumidor tiene derecho de que, al comprar un producto nuevo, se encuentre en perfectas condiciones. De no ser así, le tienen que dar opciones, ya sea una reparación o un reemplazo. así que, no quite el dedo del renglón.