Asegura que le cobraron miles de dólares por una limpieza dental y no le sacaron una muela, como le prometieron

Un dolor de muelas llevó a una mujer al dentista, pero asegura que, aunque en ese lugar no le sacaron la muela, le cobraron miles de dólares.

Norma Campos insiste en que en ese local solo le hicieron una limpieza dental, pero, aun así, la cuenta que recibió de parte de ellos era enorme, y aunque los cuestionó, dice que insistieron en que tendría que pagar, así que investigamos, y logramos resultados

"La noche anterior tuve un dolor que sentía que me iba a morir. Sentí como si la cabeza se me iba a abrir”, contó Norma Campos, que acudió a recibir servicios dentales de emergencia.

Fue bajo esas circunstancias, cuenta Campos, que llegó a Western Dental en la ciudad de Reseda, pidiendo desesperada que la ayudaran, y dice que una joven empleada la atendió muy amablemente.

“Ella fue muy linda conmigo. Me ayudó, me firmó todos los papeles, me lo llevó para que yo lo firmara. Ella solo me decía: 'Firma aquí, firma aquí' y yo, obediente, firmando todos los papeles. Entonces nunca me lo esperé”, dijo Campos.

Lo que asegura que no se esperó, es que, después de hacerle una limpieza rápida, le dieran la noticia de que no le sacarían la muela ese mismo día.

Desesperada, cuenta, insistió, y entonces, dijo que la mandaron a otra sucursal.

“Yo le pregunté a ella, antes de irme, ¿cuánto me va a costar la extracción? Ella me dijo $175. Yo me fui con ese precio en mente y cuando llegué allá me cobraron $977”, dijo.

Fue por eso que Campos volvió a la primera sucursal en Reseda para reclamarles, pero, en lugar de ayudarle, dijo que le dieron una noticia que la dejó helada.

“La enfermera me dijo: ‘A nosotros nos debe $2,578 por la limpieza’”, contó Campos.

El recibo que mostró Campos a Telemundo 52 Responde desglosa otros servicios que, en la sucursal de Reseda, asegura, no le brindaron. De hecho, el recibo muestra que le hicieron una extracción. Lo cual no sucedió.

Campos dijo a Telemundo 52 Responde que, al revisar la cuenta, preguntó sobre todos los cobros que se le hacían.

“Había tantos números y tantas cantidades, una de $3,000, otra de $2,600, que yo no sabía y le dije, ¿qué es lo que le debo? Me dijo, ‘la limpieza, nada más’, y ahí fue donde me sorprendí”.

Campos dijo que la joven escribió la cantidad de $2,578.00 en el recibo. Desesperada, fue cuando Campos optó por contactar al equipo de Responde.

Tras revisar los documentos, Telemundo 52 Responde, el equipo le pidió a Western Dental una explicación.

“A los dos días Western Dental me llamó y me dijo que ya no le debía nada”, dijo Campos.

Tras confirmar que habían corregido el cobro de Campos, Telemundo 52 Responde pidió a Western Dental una declaración sobre lo sucedido, pero hasta ahora, semanas después, no han recibido respuesta.

“Lo que a mí me ha pasado es tan triste. Yo pasé momentos muy difíciles. El dinero va y viene, pero eso de sentirse un tonto, como ‘firmaste, tú firmaste’, y uno decir, ¡wow¡, si firmé y ni siquiera me fijé lo que firmé. Ah, ¿pero usted dígame, cuándo yo iba a leer todo este libro antes de firmarlo con un dolor terrible en mi muela? Mi opción fue confiar y fue el error”, contó Campos.

Pero hoy, con la deuda eliminada, Campos respira más tranquila.

Telemundo insta a los consumidores, aun si firman un contrato, si no les entregan lo acordado, no están en obligación de pagarlo, de acuerdo con al Acta de Remedios Legales para el Consumidor (CLRA). En casos así, si la compañía no le responde, puede acudir a las autoridades locales de defensa al consumidor y presentar una denuncia.