Arrestan a una mujer en relación con tiroteo mortal durante un robo en Mid-Wilshire

Una mujer de 36 años fue arrestada por matar a tiros a un hombre de 33 años durante un robo en su casa en el área de Mid-Wilshire de Los Ángeles.

El tiroteo ocurrió el lunes, alrededor de las 6 p.m., en la cuadra 900 de la Avenida Alandele. Los agentes encontraron a un residente que había recibido un disparo de un intruso, dijo la policía. Posteriormente murió en un hospital.

La identidad de la víctima no fue revelada, a la espera de notificar a su familia.

Una mujer identificada por la policía de Los Ángeles como sospechosa permaneció en el lugar, dijo la policía. Jameelah Elena Michl, de Los Ángeles, fue arrestada bajo sospecha de asesinato y detenida con una fianza de 3 millones de dólares.

En un comunicado de prensa, la policía de Los Ángeles dijo que reservó el vehículo de Michl, su residencia principal, como prueba en la investigación.

Los detalles sobre el motivo del robo no estuvieron disponibles de inmediato. No quedó claro de inmediato si la mujer y el hombre se conocían.

Los registros de la cárcel no indicaban una fecha inicial de audiencia.

Cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo debe comunicarse con los investigadores de Homicidios de la Oficina Oeste al 213-382-9470. Se pueden hacer llamadas anónimas llamando al 800-222-8477.

