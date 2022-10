Conductores realizan maniobras alrededor de un anillo de fuego en Anaheim

Una persona fue atropellada por un automóvil mientras los espectadores veían a los conductores deslizándose alrededor de un anillo de fuego el jueves en Anaheim en una noche de múltiples tomas de calles en el condado de Orange.

El video mostró a un espectador caer al suelo antes de ser atropellado por un automóvil el jueves por la noche en la intersección al sur de la calle Sunkist y la Avenida Cerritos. No estaba claro de inmediato si estaba herido.

Los espectadores luego rociaron el medio de la intersección con un líquido inflamable para crear un círculo de fuego. Algunos saltaron dentro del anillo de fuego mientras los conductores realizaban acrobacias alrededor de las llamas.

La multitud se fue cuando llegó la policía. No quedó claro de inmediato si alguien fue arrestado.

Se informaron otras tomas de calles en Buena Park y Costa Mesa.

En agosto, un residente con lo que parecía ser un machete se enfrentó a personas en una toma de control de una calle cerca de la Calle Haster y la Avenida Orangewood en Anaheim.

La policía dice que llegaron a la escena minutos después de la primera llamada al 911, pero para entonces el grupo de conductores y espectadores ya se había ido.

