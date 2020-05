Amenazan a inquilina si no pagaba la renta

Una inquilina se desesperó después de que su casera le dijo que iba a meter a otra gente en su departamento si no pagaba la renta.

Durante esta pandemia, mucha gente está enfrentando presión, y hasta amenazas de sus caseros, al no poder pagar la renta en medio de esta crisis, pero la moratoria de desalojos los protege.

Verónica Rodríguez, renta el departamento de dos recámaras por $1,200 al mes, pero en medio de la pandemia, su esposo se quedó sin empleo. Rápidamente, notificó a la dueña, pero la respuesta no fue la que se esperaba.

“Tengo 15 años viviendo en ese departamento y ahora [la dueña] no quiere esperar ni un día de renta, y yo no puedo pagar el mes de mayo, a duras penas pagué abril”, dijo Rodríguez.

Rodríguez le dijo a Telemundo 52 Responde que no hubo forma de llegar a un acuerdo con la dueña.

“Me está acosando, porque me llama y llama, sólo para decirme que si no tengo la renta, mejor me vaya”, agregó.

Rodríguez contó que cuando le dijo a la casera que ella como inquilina estaba protegida por la moratoria de desalojos, que está vigente hasta el 30 de junio, cambió de táctica.

Según Rodríguez, la dueña le dijo que si no se movía, que iba a llegar otra persona, con todas sus cosas, a mudarse con ella.

Sorprendida con la amenaza, Rodríguez se comunicó con Telemundo 52 Responde, quien le explicó que la ley le da 12 meses para pagar la renta vencida, sin intereses o multas, sin peligro a ser desalojada, y que por derecho, no la pueden acosar, ni debe enfrentar represalias.

Telemundo 52 Responde se comunicó con la dueña del edificio telefónicamente, pero, erróneamente, insistió en que era su propiedad, y podía hacer lo que quisiera.

Tras esta respuesta, el equipo de Telemundo 52 Responde, guió a Rodríguez a presentar su queja ante el Departamento de Asuntos del Consumidor, llamando al 1-833-223-7368.

“[Empleados del Departamento de Asuntos del Consumidor] me dijeron que no, que ella no me puede botar de ahí, no tiene derecho, es ilegal, que estuviera tranquila, y que no me iba a pasar nada, pero si acaso llegara la gente con las cosas, llamara al 911 para que me ayudaran”, contó Rodríguez.

“Yo quiero que otras personas se beneficien porque todos tenemos derechos”, dijo Rodríguez.

La moratoria por ahora está vigente hasta el 30 de junio. Se recomienda que, si usted puede pagar algo, aunque sea parte de la renta, lo haga, para que su casero vea que tiene buenas intenciones, pero si no puede, está protegido.