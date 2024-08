San Bernardino implementa nuevo plan para usar energía solar en alumbrado público

Las farolas alimentadas con energía solar están llegando a las calles de San Bernardino con la esperanza de que disuadan los robos de cobre.

Hay más de 1,000 farolas de la ciudad apagadas en San Bernardino debido a la manipulación de los ladrones de cobre, según un portavoz de la ciudad.

Las reparaciones de las farolas pueden ser costosas para la ciudad y llevar tiempo, dejando a varios negocios a oscuras.

Dos concejales de Los Ángeles anunciaron iniciativas para combatir la epidemia de robo de cables de cobre en la ciudad.

“A veces da miedo dejar el negocio. Dejar nuestro negocio a oscuras es aún más aterrador”, dijo Mark Romero, propietario del Barbers Club. “Es tan malo que tenemos que apagar las luces de nuestros teléfonos para asegurarnos de que nadie se esconda en las esquinas”.

Romero dijo que su negocio en el centro de San Bernardino está en completa oscuridad debido a las farolas dañadas en el área.

“Es una batalla constante. “No importa qué protección pongamos en una farola, un semáforo o cualquier cosa que tenga cobre. Los ladrones de cables van un paso por delante de nosotros”, dijo Jeff Kraus de la ciudad de San Bernardino. “Cuando la gente llama a nuestro centro de servicio por baches o cualquier otra cosa, las farolas son una preocupación constante para los residentes y tenemos una lista”.

Con la ayuda de una subvención de $250,000 del Departamento de Energía de Estados Unidos, Kraus dijo que la ciudad ahora podrá mantener las luces encendidas.

“Hemos decidido apostar por las farolas alimentadas con energía solar. Hay una recompensa en ahorros de electricidad”, dijo Kraus.

Alrededor de 80 farolas funcionarán con energía solar y se añadirán más a medida que la ciudad vote sobre una asignación de $1,5 millones, además de la subvención para reparar y reemplazar las farolas.

Los reemplazos se implementarán en los próximos meses.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.