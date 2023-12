FBI advierte sobre estafas durante la época festiva: qué hacer para protegerte

Durante la pasada época festiva, el FBI recibió más de 12 mil reportes de víctimas de estafas y fraudes relacionados con la temporada, así que, este año, están alzando la voz, y compartiendo importantes recomendaciones, para evitarle a usted desagradables sorpresas.

En el 2022, quienes cayeron en estas estafas perdieron más de 73 millones de dólares en conjunto, y según la unidad encargada de investigar estos fraudes, los residentes de California, son quienes están a la delantera en pérdidas.

La temporada de Navidad suele traer muchas sorpresas, desafortunadamente, no todas son agradables. Según el FBI, en estas fechas el año pasado, los residentes de California reportaron haber perdido 2 mil millones de dólares tras ser estafados de diversas formas, principalmente, al aceptar ofertas muy tentadoras que vieron en línea.

“Hay muchos de estos sitios que están ofreciendo unas ofertas que son demasiado buenos para ser ciertas o quizás están tratando de buscar maneras de que las personas entren en enlaces donde están tratando de robar la información personal”, dijo Lourdes Arocho, representante para el FBI.

El centro de quejas de crímenes en el internet del FBI, conocido como IC3 aclaró que, al buscar el regalo perfecto para sus seres queridos, los consumidores deben estar alertas, pues los estafadores están en busca de regalos también, pero ellos lo que quieren es su dinero, y sus datos personales. ¿Y a dónde van los criminales a poner sus anzuelos y captar su atención?

“Lo hacen a través de redes sociales, correos electrónicos, anuncios, y ofrecen ofertas que son muy buenas”, dijo Arocho.

Los anuncios que se vean demasiado buenos para ser ciertos, son una bandera roja, sobre todo si ofrecen productos de marca, a precios realmente bajos, o si como incentivo le prometen tarjetas de regalo, o le piden llenar encuestas. En estos sitios, lo más posible es que le roben sus datos personales, pero, si acaso recibe algún producto, lo más probable es que sea de menor calidad, o no sea genuino, y si es una imitación, por ejemplo, de cosméticos, podría ser hasta peligroso.

“El año pasado se recibieron aproximadamente 12 mil querellas sobre estos tipos de estafas y pérdidas de aproximadamente 73 millones de dólares”, señaló Arocho.

Y mucha gente aprovecha el fin de año para hacer donaciones, pero ojo:

“En estas épocas en que la gente tiene deseos de donar, de contribuir y ayudar, ellos utilizan estos tipos de donativos fantasmas, y crean páginas sobre instituciones caritativas que en realidad no existen”, agregó.

Asegúrese de verificar que la organización a la que está donando exista, y solo envíeles dinero directamente a ellos, no presione enlaces que le lleguen para donar, sin usted haberlos buscado.

Para protegerse, siempre esté alerta, pero si cree haber caído en una estafa, lo primero que debe hacer es inmediatamente notificar a su institución bancaria, señaló Arocho. Aquí unos consejos para protegerse.

Evite ser víctima de una estafa

Recuerde nunca de información personal a desconocidos, desconfíe de transacciones que solo acepten pagos por transferencia electrónica, tarjeta de regalo, o moneda virtual, ya que son las formas favoritas de cobrar de los estafadores.

Si va a comprar algo por internet, use una misma tarjeta de crédito, y asegúrese de revisar sus estados de cuenta frecuentemente para detectar gastos no autorizados, y no acepte guardar su información de pago en cuentas de internet.

No utilice el Wifi público cuando esté haciendo compras y poniendo información financiera en una página, pues los estafadores están al acecho, y podrán robarse sus datos.

Arocha dice que es muy importante pasar la voz.

“Eduquemos a nuestros familiares, especialmente a los mayores de la tercera edad, porque son muy vulnerables a este tipo de estafas, quizá porque vengan de una generación que confíe más, o no están tan al tanto de la tecnología y no están al tanto de que una página quizá parezca real cuando no lo es”, dijo Arocha.

Recuerde que reportar cualquier intento de estafa en línea, es importante, pues así es como las autoridades se dan cuenta lo que está pasando en la comunidad, y pueden tomar medidas para protegernos y ayudarnos a estar pendientes.

Para hacer una denuncia puede visitar el sitio del fbi ic3.gov