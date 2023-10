Se descompone sillón eléctrico que compró para su espalda, pero el seguro no respondía

Un televidente de Telemundo 52 compró un sillón especial para ayudarse con sus problemas de espalda, pero, aunque pagó una garantía, cuando se descompuso, dijo que el seguro no le respondió, y por eso llamó a Telemundo 52 Responde.

Alfredo Vásquez dijo que ya se había dado por vencido, pues llevaba dos años sin obtener una solución, pero afortunadamente contactó a Telemundo 52 Responde, y recibió ayuda.

“Nosotros empezamos a trabajar la agricultura, sembrar maíz”, dijo Alfredo Vásquez, quien emigró de El Salvador.

Vásquez cuenta que su familia es muy humilde, por eso, desde que llegó a Estados Unidos trabajó muy duro para salir adelante, y confiesa que fue difícil.

“Yo cuando abría las latas de comida de perros, sentía que me daban ganas de probarlo”, dijo Vásquez.

Al paso de muchos años de arduo trabajo, pudo comprar una casa, e incluso ayudar a su mamá en su país, algo que hasta hoy lo llena de gran satisfacción.

“La primera vez que yo fui a El Salvador después de 14 años de estar aquí, yo pude comprarle a ella un refrigerador, una licuadora, una estufa de gas propano que, en ese tiempo, eso solamente lo podía hacer la gente con buenos trabajos, los ricos”, dijo Vásquez.

En el 2018, Vásquez se quiso dar un lujo que necesitaba, un sillón reclinable.

“Compré eso porque yo ya estaba mal de la espalda y quería tener un sillón cómodo para descansar, ya no trabajaba yo porque a mí el dolor que me pegaba desde el tumor, tenía que inyectarme morfina”, contó Vásquez.

Contó que por eso fue a Jerome’s y pagó $1,115.00 por un sillón, y $296.00 por la garantía de 5 años, pero pronto, empezó a tener problemas con el mecanismo electrónico.

“Si me sirvió un tiempo, pero después que me operaron, que era cuando más lo necesitaba, ya no”, dijo Vásquez, que dijo que el sillón le duro tal vez como un año a un año y medio.

Vásquez dijo que fue a la tienda varias veces a explicar que el sillón no se extendía correctamente, pero no pudieron ayudarle a presentar un reclamo al seguro.

“Que la compañía había cambiado de una compañía aseguradora y que no le podían dar la información”, dijo.

Al no ver respuesta, Vásquez se comunicó con Telemundo 52 Responde quien luego se comunicó con Jerome´s, donde tras investigar su caso informaron que la compañía de seguros sí recibió un reclamo en el 2021, y autorizó enviar un técnico a la casa del Vásquez, pero, al no recibir respuesta de él, el caso quedó pendiente. No obstante, tras la intervención de Telemundo 52 Responde, le ayudaron y autorizaron el reemplazo del sillón y en un comunicado nos dijeron:

“Nos alegra haber podido facilitar una conversación entre el Vásquez y la aseguradora guardián, para reiniciar el reclamo, y resolver el tema. Gracias por permitirnos la oportunidad de brindarle a nuestro cliente una excelente atención, con el espíritu de tratarlo como familia”.

El señor Vásquez dijo estar contento y agradecido de ver que su problema se pudo solucionar.