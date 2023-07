Pagan plan de protección tras comprar un refrigerador nuevo, pero no respondían para repararlo

Una familia asegura que, aún haber pagado por un plan de protección, les fue imposible lograr que les arreglaran su refrigerador cuando se descompuso, hasta que llamaron a Telemundo 52 Responde.

La señora María Olivia Aparicio señaló que los dejaron esperando por meses, sin respuesta, y estaban muy frustrados.

“Hasta me dan ganas de llorar, porque no habla uno inglés, porque se dedica uno a trabajar, a criar los niños más o menos”, dijo María Olivia Aparicio, quien asegura no lograba que le arreglaran su refrigerador.

Visiblemente afectada tras meses de haber estado lidiando con un refrigerador descompuesto, la señora Aparicio contó cómo empezó su calvario.

“Solamente duró como uno 10 meses, y un día amaneció, y toda el agua tirada”, dijo Aparicio.

La familia compró el refrigerador en noviembre del 2021, en Lowes, y les costó $2,308.96, pues pagaron un poco más para agregar un plan de tres años de protección extendida, pero dice que cuando se descompuso, pedir el servicio de reparación, no fue nada fácil.

“Nos dieron 20 números de teléfono. Llamen al seguro, una persona, otra persona, puros. Números donde ni español hablaban”, dijo Aparicio.

Finalmente, dijo, logró que mandaran a un técnico a revisar el refrigerador.

“Vino, lo revisó y se llevó aparte”, dijo.

Pero asegura que el técnico, nunca volvió.

“Duraron meses, y que no había llegado la parte. Fueron como seis, siete meses peleando con ellos, y de un lugar a otro”, contó la señora Aparicio.

Fue entonces cuando Telemundo 52 Responde llamó, y solicitamos a Lowes que revisaran el caso de la señora Aparicio, tras lo cual por fin recibió la llamada que tanto había esperado. Aparicio dijo que le pidieron ir a la tienda a escoger un nuevo refrigerador, y eso hizo.

“¡Inmediatamente, mañana llevamos el refrigerador”!

Y después de tanto tiempo, la familia Aparicio ya tiene un nuevo refrigerador que funcional perfectamente bien.