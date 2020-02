Advierten sobre engañosos perfiles de famosos

Las redes sociales se han vuelto la plataforma favorita para los estafadores y ahora, utilizando perfiles de los famosos, están engañando a sus admiradores.

Por ejemplo, si su actor favorito lo invitara a participar en un sorteo, ¿le daría curiosidad averiguar más?

Ya sea manejando vehículos como todo un maestro de la velocidad en “The Fast and the Furious” o luchando contra impresionantes amenazas en sus múltiples películas de acción, Dwayne Johnson, "The Rock", cautiva a sus admiradores, tal como Norma Osorio, quien reconoció que cuando vio un mensaje supuestamente del actor en Facebook, a sus fans invitándolos a participar en un sorteo sólo para sus seguidores, respondió.

“Me gustan mucho las películas de él, yo nomás escribí que era fan del actor”, dijo Osorio, y agregó que luego recibió un mensaje que le avisaba que había ganado un sorteo en Facebook.

El premio supuestamente era de 300 mil dólares. Osorio contó que no lo podía creer.

“Emocionada, imagínese, yo ya había hecho planes que me iba a comprar mi casa y que ya no iba a trabajar”, dijo Osorio.

Sin pensarlo siguió las instrucciones para recibir el premio.

“Me pedían todos mis datos, y cuenta de banco, pero al revisar su cuenta de banco, en lugar de ver un depósito, notó otra cosa. Le habían sacado 38 dólares de su cuenta.

Indignada, cuando se dio cuenta que era una estafa, rápidamente llamó a su banco para cancelar su cuenta y evitar que le robaran más dinero, pero además quiso pasar la voz.

“Estoy haciendo yo la denuncia para que otras personas no caigan en el juego y que estemos claro que si no trabajamos, no vamos a ganar dinero, nadie nos va a venir a regalar [el dinero] así de a gratis”, dijo Osorio.

No es la primera vez que estafadores clonan cuentas de algún famoso en los medios sociales para engañar a sus fans, así que no se confíe. Si suena demasiado bueno para ser cierto, es porque no es real, y recuerde que nunca debe revelar sus datos personales a desconocidos.