Activistas por los derechos de animales expresan preocupación por caballos de Griffith Park

Un grupo de activistas por los derechos de los animales está una vez más expresando su preocupación por los caballos que se tienen para montar en pony en Griffith Park, quejándose de que los animales se ven obligados a trabajar incluso cuando las temperaturas se elevan a los 90 grados.

La Alianza por los Animales de Los Ángeles planea una manifestación en el parque el domingo para exigir que la ciudad de Los Ángeles cancele el contrato del concesionario y apruebe una ordenanza que prohíba los paseos en pony.

LAAA y otros activistas por los derechos de los animales han protestado contra la operación de paseos en pony durante meses, realizando manifestaciones periódicas en el parque.

Los activistas señalaron que los paseos a caballo continuaron el sábado, cuando la temperatura máxima alcanzó los 93 grados en Griffith Park.

“En una ciudad que se enorgullece de los más altos estándares de bienestar animal, debemos poner fin de inmediato al abuso animal cuando lo presenciamos. Es por eso que hemos protestado durante meses para aclarar el sufrimiento de los animales en este parque”, dijo un comunicado de LAAA.

“La concesión de paseos en pony es crueldad animal disfrazada de entretenimiento infantil. El trato desagradable a los animales no se alinea con los valores de Los Ángeles”, dice el grupo, señalando que en los últimos años Los Ángeles ha aprobado una prohibición de pieles, una prohibición de bullhooks y una prohibición del uso de animales salvajes en fiestas privadas.

El propietario de Griffith Park Pony Rides, Steve Weeks, culpó a los manifestantes por causar problemas en la atracción y le dijo a City News Service que algunos activistas usan dispositivos de amplificación y sirenas que "asustan a los niños y a los ponis".

Representantes de GPPR y grupos de derechos de los animales dicen que ha habido múltiples peleas en los paseos en pony en los últimos meses entre los manifestantes y los clientes, incluso el sábado.

“El objetivo de los manifestantes es que sus esfuerzos hagan que una querida atracción de Los Ángeles para las familias sea un ambiente incómodo y tiene que detenerse de inmediato”, dijo un representante de GPPR.

Un miembro del grupo de protesta dijo que los padres les arrojaron refrescos el sábado y agregó que un manifestante fue pisoteado, golpeado y le rompieron la cámara.

La Estación Noreste del Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que los oficiales fueron enviados al parque alrededor de las 11 a.m. del sábado, pero no se reportaron arrestos.

Zohra Fahim de LAAA dijo que su grupo estaba planeando la protesta del domingo pero que no estaba detrás del evento del sábado.

“Hacemos eventos de divulgación pacíficos y respetuosos. Tampoco usamos sonido amplificado”, dijo Fahim. “Somos respetuosos y amables con los miembros de la familia”.

Maria Rios de For the Animals, quien estuvo en la protesta del sábado, calificó las quejas sobre la amplificación de sonido como “un intento de la empresa de censurar a los activistas y evitar que expresemos nuestras preocupaciones sobre este establecimiento. El negocio en sí usa sonido amplificado y tiene música a todo volumen. Cuando usamos los megáfonos o cualquier amplificador de sonido, lo hacemos para que se escuche nuestra voz mientras suena la música fuerte del negocio, nos aseguramos de no gritar a los clientes”.

Ríos dice que la violencia que ha tenido lugar en las protestas ha sido instigada por los clientes.

“Simplemente estamos pidiendo que se prohíban los paseos en pony y que este negocio adopte un modelo que no sea animal”, dijo. “Ya tienen un tren en el que los niños y los padres suelen viajar, no se requiere que los animales brinden viajes y sean utilizados y explotados para el entretenimiento”.

Weeks le dijo a CNS que los paseos en pony pasaron recientemente una "inspección rigurosa'' ordenada por funcionarios de Los Ángeles hace meses.

“Se le pidió a la compañía que actualizara algunos registros y programara un mantenimiento más regular por parte de su herrador. Todos los problemas que se abordaron en ese informe se cumplieron de inmediato”, dijo Weeks.

En cuanto al tema de las altas temperaturas en el parque, “tenemos un protocolo de que cerramos los paseos en pony si las temperaturas alcanzan los 95 grados”, dijo Weeks. "Anoche en las noticias, escuchamos que la parte más calurosa del día ocurriría en la tarde. Como tal, cerramos a la 1 p.m. Por supuesto, esta siempre ha sido nuestra política”.

A fines del año pasado, el concejal de la ciudad de Los Ángeles, Paul Koretz, y la concejala, Nithya Raman, presentaron una moción para que el Departamento de Recreación y Parques informe sobre los hallazgos de una evaluación de la instalación por parte de terceros, luego de las quejas de LAAA (Griffith Park está en el distrito de Raman ).

Se ordenó al Departamento de Recreación y Parques que un experto ecuestre externo evaluara las instalaciones e informara al consejo sobre sus políticas y prácticas para garantizar que los caballos estén bien cuidados.

Según el informe, la Dra. Rachael Sachar inspeccionó los 38 ponis, siete cabras, dos conejos y una oveja de la instalación el 3 de enero y encontró que “las condiciones de trabajo eran satisfactorias y no presenció ninguna violación grave relacionada con el cuidado o el trato. de los animales en exhibición.''

Sin embargo, Sachar también encontró lo que llamó “varias violaciones legales que deben corregirse, problemas médicos que deben abordarse y nuevas políticas y prácticas que deben establecerse para la seguridad y el bienestar de los animales”.

Estos incluyeron "ningún método de identificación utilizado para identificar a cada animal individual y no hay gráficos/archivos/registros de animales individuales".

Los exámenes dentales revelaron que la mayoría de los ponis eran geriátricos (de 20 a 30 años), incluido uno de casi 30 años. Casi todos los caballos necesitaban cuidado dental y muchos tenían llagas y/o callos en la cruz. “Los gráficos de operación indicaron que estos ponis todavía estaban en pleno trabajo y los registros de gastos veterinarios indicaron que actualmente no estaban bajo ningún tratamiento veterinario por estas lesiones”, dice el informe.

El informe también criticó los recintos y refugios al aire libre de la GPPR, llamándolos “no óptimos para proteger a los ponis en condiciones de lluvia o viento extremo. No tienen protección contra el viento, tienen un drenaje deficiente y todavía estaban embarrados por las lluvias recientes. Por lo demás, los recintos estaban limpios y tenían muy poco estiércol u orina”.

El informe dice que las políticas de la instalación para temperaturas de trabajo aceptables y la gestión del acceso al agua y la sombra de los ponis se pueden mejorar y ampliar.

Fahim dijo que el departamento de parques de la ciudad está “haciendo un gran trabajo asegurándose de que Stephen Weeks esté haciendo los cambios apropiados”.