¡Cuidado! Entra en vigor ley que dará multas por estacionarse a 20 pies de un cruce peatonal en California

El año 2025 está a la vuelta de la esquina, y con el año nuevo comenzarán a regir nuevas reglas de tránsito en California.

Entre las leyes que más pueden cambiar la vida cotidiana de los californianos está la llamada “luz de día”.

La AB 413 que fue firmada por el gobernador de California, Gavin Newsom, en octubre del 2023, busca garantizar más seguridad para los peatones al restringir los lugares en los cuales se puede estacionar.

Esta ley prohíbe “detenerse o estacionar un vehículo a menos de 20 pies” de un cruce peatonal”; además, se especifica que dicho cruce puede ser “marcado o no marcado”.

Antes del 1 de enero del 2025, las jurisdicciones locales podían emitir notificaciones sobre la nueva ley, pero en menos de una semana las ciudades podrían comenzar a dar multas a los conductores que se estacionen en dichos lugares.

La ciudad de West Hollywood publicó un comunicado en el cual recuerda a los residentes que se comenzará a hacer cumplir esta medida.

West Hollywood City

“La ley tiene como objetivo aumentar la visibilidad tanto para los peatones como para el tráfico vehicular que viene en sentido contrario, con el objetivo de reducir las lesiones y muertes de peatones añadiendo más tiempo para que los conductores y los peatones se vean mejor”, según el comunicado de West Hollywood.

Por su parte, la ciudad de Culver City informó que está comenzando a pintar de rojo las banquetas en zonas donde no se puede estacionar. No obstante, las multas se pueden emitir aunque la zona no esté marcada de rojo.

Para las personas que no están seguras si se pueden estacionar en un lugar o no, el departamento del Alguacil del condado de Ventura explicó lo que se debe tener en cuenta: “Para explicarlo de forma más sencilla, un cruce de peatones sin marcar es cualquier cruce peatonal que no tiene líneas pintadas, señales, ni letreros. Los cruces de peatones sin marcar suelen encontrarse en todas las intersecciones y se extienden desde una esquina hasta el otro lado de la vía”.

Es decir, para evitar multas, trate de no estacionarse cerca de las intersecciones en cualquier lugar donde haya un cruce de transeúntes.

Para ver otras leyes de tránsito que entrarán en vigor en el 2025, visite este artículo.