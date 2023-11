14 personas heridas deja choque de autobús contra un edificio en Long Beach

Más de una docena de personas resultaron heridas el jueves en Long Beach, California, cuando un automóvil y un autobús chocaron, lo que provocó que el bus se estrellara contra un edificio.

El incidente se reportó alrededor de las 3:15 p.m., cerca de la intersección de South Street y California Avenue, según el capitán del Departamento de Bomberos de Long Beach, Jack Crabtree. Unas 14 personas resultaron heridas en el accidente, y 10 de ellas fueron hospitalizadas.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Las autoridades no dieron a conocer detalles sobre la gravedad de las heridas de las víctimas. No está claro si esas personas eran pasajeros del autobús, ocupantes del otro vehículo involucrado en el accidente o peatones.

El autobús se estrelló contra un edificio de dos pisos que parecía tener un negocio comercial en el primer piso. El capitán Crabtree dijo que dos residentes del segundo piso del edificio fueron desplazados como resultado del accidente. Las autoridades no informaron si había alguien en el primer piso del edificio en el momento del accidente.

La investigación está en curso.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.