Abogado demanda a cientos de consultores de inmigración por presuntamente violar la ley

Zed Ziafathy, consultor de inmigración con sede en Glendale, dijo al I-Team de la estación hermana NBC4 que se sorprendió cuando descubrió que estaba siendo demandado, no por uno de sus antiguos clientes, sino por una corporación de la que nunca había oído hablar.

“Básicamente, fue una extorsión”, dijo Ziafathy al I-Team.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Ziafathy, que ha trabajado como consultor durante más de 40 años, dijo que la demanda surgió “de la nada” y lo acusó, sin citar pruebas, de violar la ley de California que rige su negocio.

Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

“No hay detalles allí, no hay ninguna firma bajo pena de perjurio por parte del abogado, por lo que es básicamente una expedición de pesca”, dijo Ziafathy sobre las acusaciones enumeradas en la demanda legal.

Dijo que pronto se enteró de que el mismo abogado también estaba demandando a docenas de otros consultores de inmigración, que no son abogados y que ayudan a las personas a completar y presentar formularios de inmigración.

Ziafathy dice que pagó a regañadientes un acuerdo en efectivo porque era más barato que ir a juicio.

“Porque si quería luchar contra la demanda, tenía que pagar dinero de mi propio bolsillo”, dijo.

El I-Team ha encontrado más de 300 demandas casi idénticas presentadas contra consultores de inmigración en todo el sur de California y, al igual que el caso de Ziafathy, los registros judiciales mostraron que la mayoría de ellas se cerraron con un pago de conciliación.

Algunos de los demandados dicen que han decidido contraatacar.

“Está utilizando el poder judicial como arma contra la gente”, dijo Shafi Afridi, un consultor de inmigración radicado en el condado de Orange que está siendo demandado por el mismo abogado que presentó los casos contra Ziafathy y los demás.

Paulina esperaba obtener la residencia estadounidense y fue contactada por alguien que pretendía ser un abogado de inmigración que podría ayudarla, en cambio cayó en una compleja y bien oculta estafa que le robó miles de dólares.

Afridi dijo que estaba decidido a enfrentarse ante el tribunal contra lo que él llama acusaciones infundadas, y dijo que puede demostrar que siguió cuidadosamente la ley estatal al someterse a una verificación de antecedentes, pagar una fianza y registrarse como consultor de inmigración ante la Secretaría de Estado de California.

“Injusticia. Esto es extorsión”, dijo. “Hay que ponerse de pie, y ese es mi caso y por eso estoy luchando”.

El I-Team habló con más de una docena de consultores de inmigración que han sido demandados, incluida Linda Young, quien dijo que está registrada para trabajar como consultora de inmigración desde 1987 y atiende a muchas personas que hablan mandarín y cantonés desde su oficina en Alhambra.

“Estoy enojada”, le dijo al I-Team.

Young dijo que pagó $12,000 para resolver la demanda presentada en su contra hace varios años, aunque dijo que podía demostrar que nunca violó la ley.

Varias personas pagaron para que tramitaran sus visas para reunificarse con sus familiares de México, pero las solicitudes nunca se presentaron a la embajada americana. Telemundo 52 Responde investigó sobre lo que deben cumplir las organizaciones que prestan servicios de inmigración en California.

“Tengo 60 años. Este es el dinero con el me quiero jubilar”, dijo.

Ann L. Lakhman, una abogada que defiende a Afridi y a varios otros consultores de inmigración en las demandas en el condado de Orange, dijo que cree que los casos en los que está trabajando apestan a una extorsión.

“Este caso se trata de que el abogado demandante, o el propio demandante, utilice la Ley de Consultores de Inmigración como arma”, dijo.

“Como arma para atacar a todos los demás acusados y hacerles pagar”.

Lakhman dijo que la ley de California que regula a los consultores de inmigración es una ley inusual en el sentido de que permite a una persona privada actuar como representante del estado, presentar la demanda y cobrar los honorarios de los abogados.

Un ciudadano filipino se declaró culpable de dirigir un plan de fraude matrimonial a gran escala que organizó cientos de matrimonios falsos utilizados para eludir las leyes de inmigración.

Dijo que las denuncias presentadas contra sus clientes no incluían evidencia de violación y, hasta ahora, no encontró violaciones cuando preparó sus casos para el juicio.

El abogado que presenta todos estos casos es Sebastien Medvei, quien le dijo al I-Team que no necesita mostrar pruebas de irregularidades para comenzar a emprender acciones legales.

“Hay pruebas de violaciones rampantes en cada caso que presentamos”, dijo afuera del tribunal en el condado de Orange.

Medvei dijo que está tratando de perseguir a las empresas de inmigración que infringen la ley, quienes, según él, a menudo se aprovechan de las personas en peligro de perder su estatus legal en los Estados Unidos cobrándoles de más por servicios simples o brindándoles un mal asesoramiento legal.

“Así que hay víctimas en todas partes. El problema es que la mayoría de las veces tienen miedo de presentarse”, dijo Medvei al I-Team.

Hacerse pasar por ciudadano estadounidense cuando no lo es puede ser un gran problema que le traería consecuencias por mucho tiempo. La abogada experta en inmigración, Alma Rosa Nieto, explica.

Ninguno de los casos que vio el I-Team incluía una víctima o demandante que no fuera una compañía de responsabilidad limitada llamada “Consejo de Defensa de los Derechos de los Inmigrantes”.

Los registros de la Secretaría de Estado de California muestran que Medvei organizó la LLC, y los registros corporativos en Delaware muestran que también es propietario de su empresa matriz.

“La LLC implicada en estos casos no obtiene beneficios”, explicó Medvei.

“Ellos no reciben dinero, yo recibo el dinero”, añadió.

Los registros judiciales públicos de los acuerdos en los condados de Los Ángeles, Orange y San Diego muestran que Medvei ha recaudado al menos $2,262,491 de las demandas que presentó contra consultores de inmigración, una cifra que Medvei se negó a confirmar.

A pesar de que ser deportado es una situación muy difícil, hay maneras de regresar legalmente. La abogada de inmigración Alexandra Lozano habla de las opciones.

Si bien la mayoría de las demandas de Medvei se resolvieron fuera de los tribunales, ganó al menos dos casos en el juicio.

Dijo que lo que está haciendo es legal, justificado y ético, y le dijo al I-Team que con gusto retiraría cualquiera de las demandas si los consultores pudieran simplemente demostrarle que estaban siguiendo la ley.

“Si no estás violando, puedes mostrarme la evidencia de que no estás violando, y que Dios te bendiga”, dijo Medvei.

Cuando se le preguntó cuántos casos abandonó una vez que estuvo satisfecho con la prueba de cumplimiento, Medvei dijo “ninguno”.

Los consultores de inmigración que ahora están impugnando las demandas en los tribunales dicen que esperan que una sola victoria judicial sobre Medvei pueda comenzar a desentrañar lo que describen como un plan predatorio.

¿Qué migrantes se verán beneficiados con este ahorro? Entérate aquí.

“Le hice saber que esta es la causa de mi vida”, dijo Shafi Afridi.

“No voy a dar marcha atrás, no voy a ir a ninguna parte hasta que encuentre justicia para mí y para otras personas”, dijo.

Un juez escuchó las pruebas en el caso de Afridi durante un breve juicio en septiembre y prometió emitir un veredicto en diciembre.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.