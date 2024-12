Se espera que la alcaldía de Los Ángeles finalice y adopte la ordenanza de “ciudad santuario”

Se espera que el Ayuntamiento finalice este miércoles el texto y adopte una ordenanza de “ciudad santuario”, que prohíba el uso de recursos o personal para ayudar a la aplicación federal de las leyes de inmigración.

Los miembros del Ayuntamiento votaron 13-0 el 19 de noviembre a favor de la ordenanza propuesta, pero realizaron algunos cambios, lo que requiere una segunda votación antes de que pueda promulgarse.

Los funcionarios electos promocionaron que dicha ordenanza codificaría las protecciones para los inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente y cerraría una brecha en las políticas anteriores al prohibir el intercambio directo o indirecto de datos con las autoridades federales de inmigración.

Las autoridades locales en Torrance han propuesto una proyecto de ley para proteger a niños migrantes indocumentados de agentes de inmigración que quieran entrar a escuelas o cuidado infantil.

El Ayuntamiento tiene previsto aprobar la ordenanza con una cláusula de urgencia, lo que significa que entraría en vigor dentro de los 10 días posteriores a su firma por la alcaldesa Karen Bass.

“Hemos sido una ciudad pro-inmigrante por varios años, sabemos que tenemos un objetivo en la espalda de este presidente electo, y lo que estamos haciendo aquí es endurecer nuestras defensas”, dijo el concejal Bob Blumenfield el 19 de noviembre. “Estamos codificando nuestras buenas políticas para proteger a los inmigrantes”.

La acción de la ciudad se produjo dos semanas después de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales tras una campaña en la que hizo hincapié en la seguridad fronteriza y prometió deportar a las personas que se encuentran en los Estados Unidos ilegalmente.

Los representantes del presidente electo no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios, pero el Partido Republicano del Condado de Los Ángeles emitió la siguiente declaración:

“Un país sin fronteras seguras no es un país en absoluto. Las llamadas ciudades y estados ‘santuario’ suenan cálidas y confusas, pero las protecciones que ofrecen no son para las abuelas que compran helado, son para las personas que han entrado al país ilegalmente y han cometido delitos adicionales. Ya sea conducir ebrio, robo, violencia sexual, asalto o asesinato, ninguno de ellos debe quedar impune. Los perpetradores definitivamente no deberían estar protegidos por la generosidad que se les quita a los contribuyentes que trabajan duro”.

Durante años, Los Ángeles ha mantenido ciertas políticas que protegen a los migrantes, pero la aprobación de la ordenanza de santuario las codifica formalmente.

En parte, la ordenanza consagra las protecciones emitidas por el ex alcalde Eric Garcetti durante la primera administración de Trump. Además, el consejo adoptó cambios en el lenguaje para que se alineara con la ley de “estado santuario” de California, SB 54, la Ley de Valores de California de 2017.

El futuro de Parole Humanitario, un programa diseñado para otorgar residencia temporal y permisos de trabajo para inmigrantes, no esta claro ya que regresa Donald Trump a oficina. Gabriel Huerta reporta para Telemundo 52 a las 11 p.m. el lunes, 2 de diciembre de 2024.

El Departamento de Policía de Los Ángeles también cumple con su Orden Especial 40, establecida en 1979, que ordena que sus oficiales no pregunten sobre el estado migratorio ni realicen arrestos relacionados con el estado legal de un migrante.

Sin embargo, como parte de las deliberaciones del concejo, crearon una excepción para que el LAPD ayude a los oficiales federales de inmigración en casos que involucren delitos graves.

Esto permitiría a la policía comunicarse con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en el caso de un migrante condenado por un delito violento, deportado pero que regresa a Estados Unidos, que es el procedimiento actual del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Los funcionarios de la ciudad señalaron que se ha invocado dos veces desde 2018.

Tom Homan, designado como el “zar de la frontera” de Trump, se ha referido anteriormente a las jurisdicciones santuario, utilizando la ciudad de Nueva York como ejemplo y señalando que “si no podemos obtener ayuda de la ciudad de Nueva York, es posible que tengamos que duplicar la cantidad de agentes que enviamos a la ciudad de Nueva York. Porque vamos a hacer el trabajo con ustedes o sin ustedes”.

En Los ángeles la organización CHIRLA lanzó esta semana una campaña para que los inmigrantes conozcan sus derechos ante la posibilidad de que sean detenidos por agentes de inmigración.

Homan también sugirió que Trump retenga la financiación federal a las jurisdicciones santuario.

En una acción relacionada, la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles adoptó una resolución que reafirma su declaración anterior de 2017 como “distrito santuario”.

La resolución del distrito exige la capacitación de los maestros y el personal sobre cómo deben

responder si las autoridades federales de inmigración se acercan a ellos. La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó recientemente una moción para establecer un grupo de trabajo que supervise el impacto de los cambios en las políticas federales de inmigración. También podrían establecer un Departamento de Asuntos de Inmigración.

Otras medidas incluyen un mayor apoyo a la salud mental de los inmigrantes, la obtención de fondos permanentes para las oficinas de apoyo a la inmigración y el inicio de una campaña de concienciación.