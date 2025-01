LAUSD distribuye tarjetas para ayudar a las familias inmigrantes a conocer sus derechos

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) está tratando de ayudar a aliviar los temores entre los estudiantes, el personal y sus familias al distribuir tarjetas rojas con información sobre los encuentros con las autoridades federales de inmigración.

La medida del distrito es en respuesta a las redadas de inmigración impulsadas por una orden ejecutiva del presidente Trump. La orden elimina las restricciones que alguna vez impidieron que ICE realizara redadas en escuelas, casas de culto y hospitales.

Estas tarjetas rojas del Centro de Recursos Legales de Inmigración incluyen consejos como no abrir la puerta si los oficiales de inmigración llaman, no responder ninguna pregunta, no firmar nada sin consultar primero con un abogado y entregar la tarjeta al agente como una forma de hacer valer sus derechos constitucionales.

Alegan que están preparados para ofrecer la ayuda que necesiten en cualquier momento

La tarjeta también dice: “Le doy esta tarjeta porque no deseo hablar ni tener más contacto con usted. Elijo ejercer mis derechos constitucionales de permanecer en silencio y negarme a responder sus preguntas. Si me arrestan, seguiré ejerciendo mi derecho a permanecer en silencio y negarme a responder a sus preguntas. Quiero hablar con un abogado antes de responder a cualquier pregunta”.

Un grupo sin fines de lucro comenzó a fabricar este tipo de tarjetas en 2017, cuando temores similares resonaron en las comunidades durante la administración anterior de Trump.

Estas tarjetas de “conozca sus derechos” se están distribuyendo en forma personal y a través del sitio web del LAUSD en varios idiomas.

Todavía no está claro qué escuelas tienen las tarjetas para distribuir, pero la distribución de las tarjetas comenzó la semana pasada después del anuncio de que ICE y la Patrulla Fronteriza podrían realizar arrestos en escuelas e iglesias.

El LAUSD también relanzó su programa “We Are One”, en 2017, para ayudar a educar al público sobre cuáles son los derechos constitucionales tanto para los inmigrantes como para los no inmigrantes.