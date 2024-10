Familiares de policías piden renuncia de Ysabel Jurado a la campaña por alcaldía de Los Ángeles

Los familiares de los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles exigieron que la candidata al Ayuntamiento de Los Ángeles, Ysabel Jurado, se retire de la carrera el domingo, lo que agregó más presión contra Jurado, cuyos comentarios recientes sobre la policía provocaron una controversia.

Los familiares condenaron los comentarios de la candidata en una conferencia de prensa el domingo, diciendo que sus palabras no solo son ofensivas sino que podrían ser peligrosas para toda la ciudad y el departamento de policía si es elegida para representar al Distrito 14 del Consejo, que incluye el centro de Los Ángeles y Boyle Heights.

Jurado fue captada en una grabación de audio, diciendo la palabra "j...." mientras hablaba sobre la policía durante una reunión con estudiantes en Cal State LA.

Una candidata a concejal de Los Ángeles está en la mira después de que una grabación la capturara haciendo un comentario despectivo hacia la policía.

“Ella le debe una disculpa al departamento y a todas las familias del LAPD", dijo Sylvia Dunagan, la viuda del oficial del LAPD Glenne Dunagan. “Creo que debería retirarse de la carrera”.

La novia del oficial Fernando Arroyos, quien fue asesinado a tiros por pandilleros en 2022, también habló el domingo por la tarde y calificó los comentarios de Jurado como “una bofetada en la cara”.

“Fue asesinado por quién era y lo que hizo, que era ser un oficial del LAPD”, dijo Angela Mendoza.

Tras las críticas iniciales contra sus comentarios, la campaña de Jurado había dicho que estaba citando la letra de una canción para expresar su punto de vista sobre la injusticia sistémica y la responsabilidad policial.

Pero las viudas del LAPD dijeron que la referencia a la música rap es otra razón por la que no es apta para el cargo.

“El hecho de que sea una mujer que busca un puesto en el consejo municipal y culpe a una canción de sus peroratas muestra su inmadurez”, dijo Dunagan.

En respuesta a la conferencia de prensa del domingo, Jurado emitió otra declaración, diciendo que entiende el “dolor” que sienten las familias de los oficiales caídos del LAPD.

La candidata está en la mira después de que una grabación la capturara haciendo un comentario despectivo hacia la policía.

“Podemos honrar la memoria de los oficiales caídos y al mismo tiempo presionar por la rendición de cuentas y la equidad en la policía, y por una inversión real en nuestras comunidades”, dijo Jurado.

Jurado se postula contra el concejal titular Kevin de León, quien estuvo involucrado en un escándalo, derivado de una grabación de audio oculta en 2022 que contenía conversaciones a puerta cerrada sobre la redistribución de distritos mientras se usaba un lenguaje racista.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.