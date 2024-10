Candidata a concejal de Los Ángeles recibe críticas por comentarios despectivos sobre la policía

Una candidata a concejal de Los Ángeles está en la mira después de que una grabación la capturara haciendo un comentario despectivo hacia la policía.

Ysabel Jurado, candidata al Distrito 14 del Concejo de Los Ángeles, está abordando las críticas que recibió después de sus comentarios durante una reunión con electores en Cal State Los Angeles. En la grabación, un estudiante le pregunta a la candidata a concejal cuál es su postura sobre la fuerza policial y qué piensa sobre la financiación del concejal Kevin De León para las horas extras de los oficiales.

En respuesta, se escucha a Jurado decir: “¿Qué es lo que dice el rapero? Que se j… la policía, así es como los veo”.

Una moción del concejal Kevin de León en el concejo de Los Ángeles busca la protección de los inquilinos contra el desplazamiento comunitario o gentrification.

Jurado emitió una declaración aclarando por qué sus creencias están moldeadas de esa manera.

“En una reunión con estudiantes de Cal State LA, cité la letra de una canción que ha sido parte de una conversación más amplia sobre la injusticia sistémica y la responsabilidad policial durante décadas”, dijo, haciendo referencia a una canción de NWA. “Pero era solo una letra, y estoy orgullosa de ser accesible a los jóvenes y estudiantes, escuchar sus preocupaciones y tratarlos como los futuros líderes que son. Eso es algo que mi oponente no ha logrado hacer”.

Algunos electores expresaron que pensaron que la respuesta de Jurado fue grosera.

“Simplemente pensé que fue muy inmadura”, dijo Margarita Amador, residente del Distrito 14. “No solo insultó al LAPD, sino a las fuerzas del orden en general”.

A otros no les gustó mucho la elección de palabras del candidato.

“Escucho eso todos los días de los jóvenes”, dijo Carlos Montes, otro residente del Distrito 14. “Usan pequeñas gorras de béisbol con la palabra ‘FTP’”.

En respuesta a Jurado, el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Dominic Choi, emitió un comunicado en el que denunció sus sentimientos.

“Escuchar las palabras ‘que se j… la policía’ es decepcionante y disminuye el trabajo duro y la dedicación de los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Los Ángeles”, dijo Choi en su declaración. “Este lenguaje divisivo solo sirve para erosionar lo que debería ser una relación positiva y colaborativa entre la policía y las personas a las que servimos. Todos los días, los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Los Ángeles arriesgan sus vidas para mantener a salvo a la gente de Los Ángeles, y deseo que más personas valoren su sacrificio”.

El candidato titular, De León, también denunció los comentarios de su oponente.

“Esos comentarios son simplemente irrespetuosos”, dijo en un comunicado. “Me mantengo donde siempre me he mantenido, 100% detrás de nuestros oficiales de primera línea que salen todos los días arriesgando sus vidas para proteger a los angelinos en toda nuestra ciudad”.

Hace dos años, De León se vio envuelto en su propio escándalo después de que se filtrara una conversación entre él, la entonces presidenta del consejo Nury Martínez y el ex concejal Gil Cedillo. La grabación incluía comentarios racistas contra inmigrantes indígenas mexicanos y el hijo del concejal Mike Bonin.

Esta es la declaración completa de Jurado a continuación:

En una reunión con estudiantes de Cal State LA, cité la letra de una canción que ha sido parte de una conversación más amplia sobre la injusticia sistémica y la responsabilidad policial durante décadas. Pero era solo una letra, y estoy orgulloso de ser accesible para los jóvenes y los estudiantes, escuchar sus preocupaciones y tratarlos como los futuros líderes que son. Eso es algo que mi oponente no ha logrado hacer.

Mi compromiso con la seguridad pública sigue siendo tan fuerte como siempre. Centrémonos en lo que importa, como lo expuso el LA Times la semana pasada: nuestra ciudad se tambalea al borde de una emergencia fiscal. Estamos en este lío debido a decisiones imprudentes, incluidos pagos masivos por mala conducta policial. ¿El resultado? Una ciudad en quiebra, incapaz de arreglar las aceras rotas, las farolas rotas o podar los árboles, servicios que nos mantienen seguros y completos; servicios que necesitamos desesperadamente. Las ciudades más seguras de Estados Unidos invierten en parques, recreación, desarrollo juvenil e infraestructura pública, departamentos que mi oponente ha votado para reducir a menos del 1% del presupuesto.

Cuando sea elegido, estoy listo para arremangarme y luchar por los servicios y departamentos que nos mantienen seguros, saludables y completos. No es suficiente ser duros con el crimen: tenemos que ser duros e inteligentes, y operar con la responsabilidad fiscal necesaria para arreglar nuestro presupuesto desequilibrado. Y estoy preparado para trabajar con quien sea necesario, ya sea el Departamento de Policía de Los Ángeles o colegas con los que no siempre estoy de acuerdo, porque mi prioridad es cumplir con nuestro distrito, simple y llanamente. Nuestra campaña se trata de soluciones reales, no de distracciones.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.