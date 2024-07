Exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, se postula para gobernador de California

El exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, anunció que se postulará para gobernador de California en 2026, uniéndose al ya abarrotado campo de contendientes mientras el gobernador Gavin Newsom deja su cargo.

Villaraigosa hizo el anuncio durante su aparición televisiva en Telemundo 52 y su estación hermana NBCLA, el martes por la mañana.

“California es el estado donde todo es posible con trabajar duro y determinación”, dijo Villaraigosa. “Pero nuestro futuro depende de nuestra voluntad de afrontar nuestros mayores desafíos. Creo que necesitamos alguien que solucione los problemas para liderar nuestro estado. Por eso me postulo para gobernador”.

Villaraigosa destacó su experiencia previa como una persona capaz de resolver de problemas, habiendo ayudado a contratar cientos de nuevos agentes para el Departamento de Policía de Los Ángeles como una forma de invertir en la prevención del delito.

El expresidente de la Asamblea estatal también dijo que su trabajo anterior para equilibrar los presupuestos estatales ayudaría a mejorar las escuelas y ayudaría a las familias en todo el estado.

“Sé que podemos hacer grandes cosas por California porque ya las he hecho antes”, declaró Villaraigosa. “Como Gobernador, equilibraré el presupuesto estatal, aseguraré que nuestros vecindarios sean seguros y que nuestros niños tengan excelentes escuelas. Reduciré los costos para las pequeñas empresas y las familias de clase media”.

Villaraigosa, quien creció en el este de Los Ángeles y se graduó de la Universidad de California en Los Ángeles, sirvió dos mandatos como el alcalde número 41 de Los Ángeles.

Esta no es su primera candidatura a gobernador. Se contendió contra el entonces vicegobernador Gavin Newsom en 2018, finalmente quedó en tercer lugar en las primarias de junio, obteniendo menos votos que el empresario republicano John Cox.

Pero cuatro años después, Newsom recurrió a Villaraigosa para que actuara como asesor de infraestructura del estado “para identificar proyectos prioritarios y maximizar el acceso a fondos federales”.

Si bien Villaraigosa no se postularía contra Newsom esta vez, podría enfrentarse a altos funcionarios de la administración de Newsom, incluidos la vicegobernadora Eleni Kounalakis y el fiscal general Rob Bonta, quien reconoció el año pasado que está considerando seriamente postularse para gobernador.

Toni Atkins, la primera líder LGBTQ+ del Senado de California, anunció su candidatura a gobernadora en noviembre de 2023, apenas un par de meses después de que Tony Thurman, superintendente estatal de instrucción pública, dijera que espera convertirse en la primera persona negra en convertirse en gobernador de California.

