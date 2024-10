Siembran plántula de la misión Artemis de la NASA en una escuela del condado de Orange

¡A la luna y de regreso, dos veces!

Después de que la NASA enviara semillas de árboles a la luna como parte de su misión Artemis, esas semillas ahora son plántulas, y una escuela primaria del condado de Orange tuvo el honor de plantar una.

La escuela primaria Santiago STEAM Magnet en Lake Forest fue una de las 50 receptoras de un “árbol lunar”. La escuela fue elegida entre varios cientos de solicitantes en todo el país para plantar la plántula en su comunidad, según la NASA.

Patricia Ortiz es la única latina liderando proyectos de la NASA aquí en California y sus ojos están puestos ahora en la cápsula Orión que llevará humanos de vuelta a la luna.

“Mide aproximadamente 1 pie y medio de alto. Es de un verde brillante”, dijo Emily Aguesse, una estudiante de sexto grado. “Y es muy hermosa”.

Aguesse y sus compañeros de escuela no estarán presentes para ver la sequoia gigante completamente desarrollada. Ninguno de nosotros lo estará.

“¡Será muy, muy grande en unos 500 años!”, exclamó Aguesse.

Pero los niños del futuro aprenderán la historia detrás de Aguesse y sus compañeros de escuela, y cómo el árbol se ganó el nombre: árbol lunar.

“(Es) literalmente de otro mundo”, dijo Aguesse. “De hecho, dio dos vueltas alrededor de la luna”.

Después de una revisión cuidadosa de cientos de solicitudes, la NASA seleccionó organizaciones de todo el país para recibir plántulas de "Moon Tree" que volaron alrededor de la Luna en la misión Artemis I de la agencia en 2022 para plantarlas en sus comunidades, según el sitio web de la NASA.

Aimee Burdette, quien enseña cuarto grado en la escuela, dijo que obtener el árbol lunar fue un esfuerzo de equipo de los estudiantes, los padres y la comunidad.

“Encontraron esta subvención y trabajaron incansablemente para solicitarla”, dijo Burdette. “Y cuando vieron cuántas cosas ya estábamos haciendo en la escuela que forman administradores de un árbol lunar, la forma en que hacemos abono, la forma en que nos conectamos con nuestros jardines casi todos los días. ¡Sí! Por supuesto que necesitamos un árbol lunar”.

Stacy Fudge es una maestra de tercer grado que también trabajó en la solicitud.

“No suelen entregarlos a las escuelas con tanta frecuencia”, dijo Fudge. “Así que fuimos una de las primeras escuelas elegidas”.

Como el árbol necesitaba un día especial y una ceremonia de plantación de árboles, más de 500 estudiantes, padres, maestros y miembros de la comunidad se reunieron el lunes para plantar su árbol lunar.

“Creo que tener un viajero espacial que venga a nuestra escuela y crezca con nuestros niños es bastante emocionante”, dijo Liz Gibson, quien estuvo a cargo de organizar la ceremonia especial de plantación de árboles el lunes. Su hijo Wyatt está en quinto grado.

“Ayudé a poner el árbol en la tierra”, dijo Gibson. “Fue mucho estrés porque un movimiento en falso podría hacer que todo el trabajo fuera en vano”.

El árbol de la luna crecerá en uno de los varios jardines de la escuela.

“Estamos viendo cómo se construye la conexión ante nuestros ojos”, dijo la madre de Wyatt. “Los niños no siempre aprenden escuchando una historia o viendo un video; al crear oportunidades prácticas y experiencias compartidas, no están aprendiendo sobre el mundo a partir de un libro, sino que son participantes activos en él”.

Esta lección es de otro mundo y los estudiantes esperan que perdure por generaciones futuras.

“Creo que sería muy lindo llevar a mis bisnietos a este árbol y decirles que yo lo planté”, dijo Aguesse. “Y así de grande era cuando lo planté”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.