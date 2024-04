Un rayo de luz brillante aparece en el cielo nocturno de Los Ángeles

Un rayo de luz brillante fue captado por la cámara la madrugada del martes por sorprendidos observadores del cielo en el sur de California.

La luz de fuego, posiblemente causada por la caída de escombros, apareció poco después de la 1:30 a.m., con informes de avistamientos en un área extensa en Los Ángeles y más allá.

El misterioso espectáculo de luces siguió al lanzamiento de un cohete SpaceX unas seis horas antes desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, a unas 160 millas al noroeste de Los Ángeles.

El cohete y su columna de escape fueron iluminados por el sol poniente contra el fondo de un cielo cada vez más oscuro, lo que generó vistas espectaculares.

“La luz del frente era azul brillante”, dijo a la estación hermana NBCLA Jarred González, quien capturó la luz en video en el área de Pico Union. “Fue visible para nosotros durante unos buenos 30 segundos y luego desapareció de nuestra línea de visión”.

Las luces parecían similares a las vistas sobre la costa oeste en marzo de 2021, cuando los restos de un cohete SpaceX no se quemaron por completo antes de entrar en la atmósfera de la Tierra.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.