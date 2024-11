California vota a favor de la Propuesta 3, sobre el matrimonio igualitario, según proyecta NBC News

La Propuesta 3, que protegería el matrimonio igualitario en la Constitución de California, fue aprobada por los votantes, según proyectó NBC News el martes en la noche.

El matrimonio entre personas del mismo sexo se legalizó en todo el país en 2015.

Entonces, ¿por qué los votantes de California votaron sobre si reconocer los matrimonios independientemente de la raza y el sexo?

La Propuesta 3 en realidad no cambiaría quién puede casarse en California, pero eliminaría el texto de la Constitución de California que dice que el matrimonio es exclusivamente entre un hombre y una mujer.

Contexto de la Propuesta 3

En 2008, los votantes de California aprobaron la Propuesta 8, que agregó a la Constitución del estado que "solo el matrimonio entre un hombre y una mujer es válido o reconocido en California". Esa medida electoral fue aprobada con un 52% de apoyo y un 48% de oposición.

La Corte Suprema legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país en 2015, pero el texto permaneció en la Constitución de California, aunque ya no se aplicaba.

Quienes apoyan la propuesta argumentan que eliminar esta parte de la Constitución protegerá el matrimonio entre personas del mismo sexo y el matrimonio interracial si la Corte Suprema alguna vez intentara revocar decisiones anteriores como Obergefell v. Hodges (2015), que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, y Loving v. Virginia (1967), que legalizó el matrimonio interracial en todo el país.

Lo que dicen los opositores

Los opositores dicen que la medida electoral es vaga y dicen que eliminar cualquier definición de lo que es el matrimonio eliminará todas las normas y permitirá el matrimonio infantil, el incesto y la poligamia. El nuevo lenguaje diría que "el derecho a casarse es un derecho fundamental".

Quién apoyó la Propuesta 3

Funcionarios demócratas

El senador de California, Alex Padilla

La senadora de California, Laphonza Butler

El gobernador Gavin Newsom

La vicegobernadora Eleni Kounalakis

La contralora Malia Cohen

La tesorera Fiona Ma

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass

El alcalde de San Diego, Todd Gloria

La alcaldesa de San Francisco, London Breed

El alcalde de Sacramento, Darrell Steinberg

Organizaciones

SEIU California

The Human Rights Campaign

Planned Parenthood Affiliates of California

El Partido Demócrata de California

Quién se opuso a la Propuesta 3

El Consejo de Familia de California

Reverendo Tanner DiBella

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.