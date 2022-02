Acusan de fraude en cuidados paliativos a varias personas en el sur de California

RANCHO CUCAMONGA. — Dieciséis personas han sido acusadas de defraudar a los sistemas de Medicare y Medi-Cal de California por más de $4.2 millones al inscribir a personas que no tenían una enfermedad terminal en cuidados paliativos, dijeron las autoridades el jueves.

Catorce de las personas acusadas en el Tribunal Superior del Condado de San Bernardino han sido arrestadas, anunció el fiscal general de California, Rob Bonta, durante una conferencia de prensa en el juzgado de Rancho Cucamonga. Dos acusados ​​siguen prófugos.

Las acusaciones involucran a dos empresas locales, New Hope Hospice Inc., y Sterling Hospice Care Inc., y abarcan el período de 2015 a 2021.

Muchos de los pacientes dijeron a los investigadores que estaban inscritos en cuidados paliativos sin su conocimiento o comprensión de lo que es un hospicio, según los fiscales.

“Los delitos supuestamente cometidos por los acusados ​​contra sus pacientes, Medicare y el programa Medi-Cal de nuestro estado no serán tolerados”, dijo Bonta en un comunicado.

Los cargos en el caso incluyen conspiración para cometer fraude de seguros, fraude de seguros, hurto mayor y reclamos de seguros fraudulentos. Algunos acusados ​​también enfrentan cargos relacionados con robo de identidad, lavado de dinero y evasión de impuestos.

Las llamadas al New Hope Hospice en Upland para buscar comentarios sonaban ocupadas y desconectadas. Una llamada a Sterling Hospice Care en Colton fue respondida por una grabación que decía que el número no estaba configurado para recibir llamadas.