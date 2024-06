Vivo de milagro: encuentran a excursionista que estuvo 10 días perdido en montañas de California

SANTA CRUZ, California - Un excursionista desaparecido durante 10 días fue encontrado a salvo en las montañas del norte de California, dijeron las autoridades.

Lukas McClish, de 34 años, salió de la comunidad rural de Boulder Creek para hacer una caminata el 11 de junio y fue reportado como desaparecido el 16 del mismo mes, según la Oficina del Alguacil del Condado de Santa Cruz.

Los testigos escucharon a alguien gritar pidiendo ayuda el jueves y se pudo localizar a McClish con drones en el Parque Estatal Big Basin Redwoods, a más de 7 millas de Boulder Creek, se indicó.

Las fotos muestran a McClish cubierto de tierra abrazando a miembros de su familia en una emotiva reunión.

No resultó herido durante los 10 días y le dijo a KGO-TV que pudo beber agua durante la terrible experiencia.

Explicó que se perdió durante lo que se suponía sería una caminata de tres horas y no pudo reconocer algunos puntos de referencia destruidos por los incendios.

El hombre indicó que se conmovió al ver a todas las personas que lo buscaban.

McClish no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Boulder Creek se encuentra en las montañas costeras de Santa Cruz y está a 68 millas al sur de San Francisco.