Estudiantes universitarios de California podrían elegir nombres en sus diplomas

SACRAMENTO - Los estudiantes universitarios de California podrían elegir los nombres que quieran en sus diplomas en lugar de tener sus nombres de nacimiento en la lista, según un proyecto de ley enviado el lunes al gobernador Gavin Newsom.

La medida tiene como objetivo ayudar particularmente a los estudiantes transgénero y no binarios asegurándose de que las universidades públicas no utilicen el "nombre muerto" que se les asignó al nacer, dijo el asambleísta demócrata David Chiu.

Fue aprobada en la Asamblea con una votación de 47-0.

El la primera parte de nuestra Asignación Especial conocimos la cruda realidad que enfrenta la comunidad transgénero, sin embargo, una forma para erradicar estos crímenes de odio, podría ser de raíz empezando en el apoyo de la familia.

Amplía un proyecto de ley similar que Newsom promulgó en 2019 que requería que las escuelas K-12 actualizaran los diplomas y transcripciones de exalumnos para reflejar sus nombres e identidades de género elegidos.

Chiu dijo que el último proyecto de ley eliminaría una de las muchas barreras que enfrentan los estudiantes transgénero y no binarios que pueden empeorar si los registros de los estudiantes no reflejan sus nombres y géneros, por ejemplo, cuando solicitan trabajos o estudios de posgrado. El uso de nombres de nacimiento en los documentos oficiales también puede revelar a quienes no quieran ser "expuestos" como transgénero o no binarios, dijo.

Dijo que las universidades a menudo tienen diferentes procesos para actualizar los registros de los estudiantes después de la graduación que serían estandarizados bajo su proyecto de ley. Muchos reflejan los nombres y géneros elegidos por los estudiantes en algunos documentos, pero no siempre los diplomas.

Después de graduarse, los exalumnos tendrían que mostrar solo una forma de identificación legal, como una licencia de conducir, una tarjeta de identificación estatal, un certificado de nacimiento, un pasaporte, una tarjeta de seguro social o una orden judicial que muestre un cambio de nombre o género.