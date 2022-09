California podría registrar la demanda más alta de electricidad en la historia generando posibles apagones

Funcionarios estatales de energía dijeron que la carga eléctrica del martes por la tarde podría superar los 51.000 megavatios

California enfrenta su mayor probabilidad de apagones este año, ya que una brutal ola de calor continúa cubriendo el estado con temperaturas de tres dígitos. Los funcionarios estatales de energía dijeron que la carga eléctrica del martes por la tarde podría superar los 51.000 megavatios, la demanda más alta que el estado haya visto jamás.

A medida que las personas encienden sus aires acondicionados, el estado pronosticó niveles récord de uso de energía, dijo Elliot Mainzer, presidente de California Independent System Operators, que administra la red eléctrica del estado. El estado tiene capacidad de energía adicional en este momento "pero los apagones, los cortes continuos y rotativos son una posibilidad", dijo Mainzer, y calificó la conservación adicional como "absolutamente esencial".

El sitio de CAISO mostró el martes por la mañana que California podría quedarse con más de 5,000 megavatios por debajo de su suministro de energía en la demanda máxima, pronosticada para las 5:30 p. m.

El peligro de incendios forestales era extremo, ya que el calor abrasador y la baja humedad convertían la maleza en yesca. Se informaron cuatro muertes durante el fin de semana del Día del Trabajo cuando unos 4.400 bomberos combatieron 14 grandes incendios en todo el estado, con 45 nuevos incendios solo el domingo, dijo Anale Burlew, subdirectora del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California.

La red de energía de California funciona principalmente con una combinación de energía solar y gas natural durante el día, junto con algunas importaciones de energía de otros estados. Pero la energía solar comienza a disminuir durante la tarde y la noche, que es la hora más calurosa del día en algunas partes del estado. Y algunas de las antiguas plantas de gas natural de las que depende California para obtener energía de respaldo no son tan confiables en climas cálidos.

A pedido de CAISO el lunes, cuatro generadores de energía de emergencia temporales desplegados por el Departamento de Recursos Hídricos en Roseville y Yuba City se activaron por primera vez desde que se instalaron el año pasado, proporcionando hasta 120 megavatios, electricidad suficiente para 120,000 hogares.

CAISO también ha emitido un llamado a Alerta Flex para la conservación voluntaria el martes entre las 4 p.m., a las 10 p.m., haciendo siete alertas en otros tantos días. Se instó a los consumidores a mantener los aires acondicionados a 78 grados (25,5 grados C) o más durante el período y a evitar el uso de electrodomésticos grandes como hornos y lavavajillas.

Los esfuerzos han funcionado para mantener las luces encendidas "pero ahora hemos entrado en la fase más intensa de esta ola de calor" que podría durar hasta la semana, y se necesitará dos o tres veces el nivel de conservación de las personas y las empresas, dijo Mainzer.

CAISO también emitió una Alerta de Emergencia de Energía de Etapa 2 a partir del lunes desde las 6:30 p.m., a las 8 p. m. La segunda de las tres etapas de alerta de emergencia significa tomar medidas de ahorro de energía de emergencia "como aprovechar los generadores de respaldo, comprar más energía de otros estados y usar los llamados programas de respuesta a la demanda", según un sitio web de CAISO. La etapa 3 serían apagones continuos.

Varios cientos de miles de californianos se quedaron sin electricidad en apagones continuos en agosto de 2020 en medio de un clima cálido, pero el estado evitó un escenario similar el verano pasado. El gobernador Gavin Newsom firmó una legislación el viernes que podría permitir que la última planta nuclear restante del estado permanezca abierta más allá de su cierre planificado para 2025, para garantizar más energía.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó máximas entre 100 y 115 grados (37,7 C y 46,1 C) en el interior de California, con 80 a 90 (por encima de 26,6 C y por debajo de 37,2 C) más cerca de la costa. La noche no traerá mucho alivio, con muchos lugares con mínimos en los años 80 o incluso 90 (por encima de 26,6 C y por debajo de 37,2 C).

Irónicamente, el clima inestable también trajo la posibilidad de tormentas eléctricas en el sur de California y en Sierra Nevada, con algunas áreas aisladas de lluvia pero nada generalizado. Las tormentas también podrían producir rayos, dijeron los meteorólogos, que pueden provocar incendios forestales.

Al sur de la línea estatal de Oregón, el Mill Fire estaba contenido en un 55% el martes por la mañana después de matar a dos personas, herir a otras y destruir al menos 88 casas y otros edificios desde que estalló la semana pasada, dijo CalFire. Los cuerpos de las dos mujeres, de 66 y 73 años, fueron encontrados en la ciudad de Weed el viernes, anunció el lunes la Oficina del Alguacil del condado Siskyou. Los detalles no se dieron a conocer de inmediato.

A unas pocas millas de distancia, Mountain Fire creció a casi 18 millas cuadradas (29 kilómetros cuadrados) y solo el 20% estaba contenido, con vientos que amenazaban con renovar su propagación hacia el este en un terreno escarpado, dijeron los bomberos.

Los científicos dicen que el cambio climático ha hecho que el oeste sea más cálido y seco durante las últimas tres décadas y seguirá haciendo que el clima sea más extremo y que los incendios forestales sean más frecuentes y destructivos.