Aprobado en primera discusión: proyecto que permitiría que niños se vacunen sin el consentimiento de sus padres

Una medida de California que permitiría vacunar a los niños de 12 años en adelante sin el consentimiento de sus padres, incluso contra el coronavirus, superó su primer obstáculo legislativo el jueves.

Si la propuesta se convierte en ley, California permitiría vacunar al grupo de edad más joven de cualquier estado sin el permiso de los padres.

Los menores de 12 a 17 años en California actualmente no pueden vacunarse sin el permiso de sus padres o tutores, a menos que la vacuna sea específicamente para prevenir una enfermedad de transmisión sexual. La ley del estado de California ya permite que las personas mayores de 12 años den su consentimiento para las vacunas contra la hepatitis B y el virus del papiloma humano (VPH).

El proyecto de ley que aprobó el Comité Judicial del Senado eliminaría el requisito de los padres para ese grupo de edad para cualquier vacuna que haya sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El senador demócrata Scott Wiener dijo que su proyecto de ley “facultará a los adolescentes a proteger su propia salud vacunándose”, pero decenas de personas se opusieron a la audiencia del comité durante más de una hora.

La propuesta de Wiener es quizás la medida más polémica que queda de la otrora ambiciosa agenda de los legisladores demócratas, después de que varias otras propuestas perdieron impulso cuando la ola pandémica de invierno disminuyó, aunque los casos están aumentando nuevamente.

El senador estatal Richard Pan dijo el mes pasado que retrasaría la consideración de su proyecto de ley que habría impedido que los estudiantes usaran la exención por creencias personales para evitar la vacuna contra el coronavirus. El mismo día, la administración del gobernador Gavin Newsom dijo que pospondría su mandato de vacunación contra el COVID-19 para escolares hasta al menos el verano de 2023.

Pan también ha estancado la consideración de su proyecto de ley que bloquearía los fondos de respuesta a la pandemia de las agencias de aplicación de la ley que se niegan a hacer cumplir las órdenes de salud pública.

Y en marzo, la asambleísta Buffy Wicks retiró su proyecto de ley que habría obligado a todas las empresas de California a exigir vacunas contra el coronavirus para sus empleados.

Wiener dijo que su proyecto de ley de vacunas “no es una idea revolucionaria. Se basa en la ley de California existente desde hace mucho tiempo sobre la edad de consentimiento para recibir atención médica”.

Los mayores de 12 años actualmente pueden tomar decisiones bajo ciertas circunstancias, incluso sobre enfermedades de transmisión sexual, abortos y control de la natalidad, junto con abuso de sustancias y trastornos de salud mental, dijo Wiener.

Las leyes de consentimiento de los padres para las vacunas varían según el estado y la región. Alabama permite tales decisiones para niños a partir de los 14 años, Oregón a los 15 y Rhode Island y Carolina del Sur a los 16, dijo Wiener.

Filadelfia y Washington, D.C., permiten que los niños de 11 años en adelante den su consentimiento para recibir sus propias vacunas contra el COVID-19, y en San Francisco la edad es de 12 años en adelante.

“Sabemos que las vacunas salvan vidas”, testificó Ani Chaglasian, defensora de Teens for Vaccines. “Como no tenía la autoridad para vacunarme, perdí mi trabajo, mi pasantía de verano y no pude ver a mi abuela cuando la intubaron”.

Arin Parsa dijo que fundó Teens for Vaccines en 2019, antes de la pandemia de coronavirus, durante un brote de sarampión. Instó a los legisladores a aprobar el proyecto de ley “para que podamos vivir sin el temor de que enfermedades mortales nos quiten el futuro”.

Pero Nicole Pearson, una abogada que aboga por los derechos civiles y humanos, dijo que los jóvenes defensores “no conocen esos momentos en los que nos quedamos despiertos contigo, preguntándonos si ibas a vivir debido a alguna reacción adversa que tuviste a un vacuna."

“Hay muchas soluciones a este problema, y ​​no es eliminar a las únicas personas que tienen este conocimiento para ayudar a sus hijos... a dar su consentimiento informado”, dijo Pearson al comité.

Matthew McReynolds, un abogado que representa al Instituto de Justicia del Pacífico, una organización conservadora de defensa legal, dijo que brindarles a los estudiantes una verdadera opción sería darles “la opción de asistir a la escuela con o sin una vacuna. Eso es consentimiento informado y esa es la verdadera elección”.

Los niños tan pequeños “simplemente no tienen las habilidades de toma de decisiones completamente desarrolladas necesarias para sopesar los riesgos y beneficios y tomar una decisión verdaderamente informada”, dijo Sabrina Sandoval, una psicóloga escolar que se opuso a la medida.

“Los niños serán objeto de mercadeo para recibir las vacunas”, advirtió la opositora Dawn Richardson, directora de defensa del Centro Nacional de Información sobre Vacunas.

Los senadores de ambos partidos políticos cuestionaron si la legislación de California podría verse afectada por un fallo judicial reciente de Washington, D.C., que establece que la Ley Nacional de Lesiones por Vacunas Infantiles se antepone a la ley estatal sobre el consentimiento de los menores.

Los analistas legislativos de California cuestionaron el fallo. Wiener y McReynolds acordaron que la decisión no limita a California, pero McReynolds dijo que ofrece una hoja de ruta a los opositores para un desafío legal similar al proyecto de ley de Wiener.

Los demócratas en el comité generalmente dijeron que los beneficios de una vacuna completamente probada superan los riesgos, mientras que el senador republicano Brian Jones dijo que teme que los proveedores de vacunas no tengan el historial médico completo de los niños sin la participación de los padres.

El proyecto de ley fue aprobado por el comité de 11 miembros con una votación de 7-0, con dos miembros de cada partido político sin votar, y ahora pasa al pleno del Senado.

Otras medidas que están avanzando incluyen una que requiere que los distritos escolares desarrollen planes de prueba de COVID-19 y otra que aborda la información de vacunación.