‘Un honor’: Conozca a la primera subdirectora latina del LAPD, Ruby Flores

Mientras que el Departamento de Policía de Los Ángeles celebra a su primera subdirectora latina, la mujer que asume la responsabilidad está tomando en serio el papel histórico de mostrar a las niñas y mujeres jóvenes que pueden lograr lo que se propusieron.

Ruby Flores, una mujer mexicoamericana criada en el este de Los Ángeles y Norwalk, sonrió con orgullo mientras hablaba con nuestra cadena hermana NBC4 sobre su nuevo puesto. Mientras que está encantada de haber subido exitosamente en su carrera a una posición de liderazgo importante, dijo que no se le escapa el peso de la responsabilidad asociada con este rol, tanto en el departamento como en el público.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“Quiero asegurarme de que puedo impactar a las niñas y mujeres jóvenes de manera positiva al estar en esta posición de liderazgo, entonces quiero hacerlo y continuaré haciéndolo”, dijo Flores.

Nombrada para el departamento en 1994, Flores dijo que se interesó en unirse a la fuerza mientras estudiaba justicia penal en la Universidad Estatal de Long Beach. Una experiencia poco ideal con una agencia policial diferente en su vida personal consolidó aún más su objetivo de convertirse en oficial.

“Tenía alrededor de 21 años y estuve sola en un accidente automovilístico y finalmente quedé varada y victimizada por un extraño en un intento de asalto”, compartió Flores. “Al final encontraron al sospechoso y acudí a los tribunales. El sospechoso fue arrestado, pero el proceso fue lo que me abrió los ojos porque, como mujer, sentí que no me trataban adecuadamente”.

Según Flores, el proceso la hizo sentir sospechosa aunque ella era la que estaba en el punto de mira. Eso la hizo querer marcar la diferencia.

“Quería venir y ser parte del cambio en lugar de contribuir a ese diálogo negativo”, dijo Flores.

Ella compartió que su viaje con la policía de Los Ángeles fue recibido con cierta confusión por parte de personas que preguntaban por qué quería convertirse en oficial. Dijo que sabía que ingresar a una fuerza laboral dominada por hombres conllevaría algunos desafíos, pero demostró ser excepcional y rápidamente fue aceptada por sus pares.

“Ha sido un honor”, dijo Flores. “Ha sido una batalla larga y cuesta arriba en algunos aspectos porque no es fácil ascender en estos rangos y no todos tienen derecho a ese rango, por lo que creo que es un honor aún mayor”.

Ahora que ha sido nombrada subdirectora, su objetivo es seguir mejorando la diversidad y la inclusión en la fuerza, así como inspirar a las niñas y mujeres a seguir sus ambiciones, sin importar quién intente disuadirlas.

“Las jóvenes pueden hacer lo que quieran”, dijo Flores. "Sólo tienen que estar abiertos a ello, tener confianza y trabajar duro, y se darán cuenta de que son capaces de mucho más de lo que pensaban".