Arrestan a un agente durante investigación de contrabando de drogas en la cárcel del condado de Los Ángeles en Castaic

Los investigadores de Asuntos Internos arrestaron a un agente del Alguacil del condado de Los Ángeles en una investigación centrada en el contrabando de drogas ilegales a la extensa cárcel del condado en Castaic, según funcionarios y varias fuentes policiales.

El agente Michael Meiser fue fichado el 30 de abril por un cargo de delito grave no especificado, según los registros de la cárcel.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"La Oficina de Investigación Criminal Interna del Departamento inició una investigación sobre las acusaciones que involucran a un empleado", dijo el Departamento del Alguacil en un comunicado el martes.

"El empleado queda relevado de su cargo en espera del resultado del caso", dice el comunicado.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles dijo la semana pasada que estaba al tanto de la investigación pero que no había presentado cargos penales.

Las fuentes policiales dijeron que la investigación también estaba analizando la posible participación de otros agentes y empleados del Departamento del Alguacil en la cárcel.

Los datos proporcionados al I-Team de nuestra estación hermana NBCLA por el Departamento del Alguacil muestran que el contrabando y el tráfico de drogas siguen siendo un problema importante dentro de las instalaciones de Castaic, conocidas como las Instalaciones Correccionales del Norte del Condado (NCCF por sus siglas en inglés).

Los informes sobre delitos muestran que los agentes han documentado, en lo que va del año, más de 70 descubrimientos de narcóticos (aparte de la marihuana) sólo en el NCCF.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.