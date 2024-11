Dúo padre-hijo de bomberos pasan Acción de Gracias trabajando juntos

Los bomberos Steve y Andy Concialdi están pasando Acción de Gracias juntos de una manera un poco diferente este año.

El dúo padre-hijo, ambos de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, pasarán el día festivo trabajando en el mismo centro de bomberos.

Steve, capitán y paramédico de la OCFA, expresó su alegría cuando se enteró de que iba a trabajar con su hijo Andy.

"Creo que tenemos uno de los mejores trabajos del mundo y poder trabajar con mi hijo en la misma profesión es una sensación increíble", dijo Steve.

Aunque están en puestos distintos, ambos han compartido algunos turnos de trabajo.

Andy, bombero de la OCFA desde hace dos años y medio, dice que siempre supo que quería ser bombero y añade que su padre fue su mayor inspiración.

"Ciertamente me encanta este trabajo, me encanta ayudar a la gente y me siento honrado de estar aquí y honrado de estar trabajando con mi padre en Acción de Gracias", dijo Andy.

Mientras que el día de fiesta se trata de pasar tiempo con la familia, Steve dijo que se mantienen ocupados con la respuesta a las llamadas.

"Especialmente en días como hoy, la gente fríe el pavo cuando no debería. Hay fuegos en la cocina, la gente no está al lado de sus sartenes, se distraen", dijo Steve.

La estación organizará su propia cena de Acción de Gracias para alimentar al personal de bomberos que está trabajando y a sus familias. Una tradición en la estación de bomberos para aquellos que trabajan el día festivo.

"Siempre que trabajamos en un día festivo: Nochebuena, Navidad, Acción de Gracias… vienen nuestras familias", dijo Steve. "Es un día especial, estamos agradecidos, bendecidos por tener un trabajo tan bueno que nos permite ayudar a la gente y hoy podemos compartirlo con nuestra familia".