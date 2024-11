Arrestan a hombre desnudo que vivía en el sótano de vivienda en El Sereno

La policía arrestó el viernes por la mañana a un hombre desnudo en el sótano de la casa de una mujer de 93 años en El Sereno.

La policía de Los Ángeles dijo que pasó horas intentando sacar al hombre antes de tener que recurrir al gas lacrimógeno, causando una gran conmoción en el vecindario y obligando a las personas que vivían dentro de la casa a tener que buscar otro lugar donde dormir.

El inquietante incidente tuvo lugar después de que ella y su familia informaran de que llevaban semanas oyendo ruidos extraños.

"Normalmente era a altas horas de la noche, y lo atribuíamos a que había animales debajo de la casa", dijo Ricardo Silva, yerno de la anciana que vive en la casa.

Sin embargo, el jueves por la noche, Silva dijo que el ruido se hizo más fuerte. "Los ruidos eran como golpes. Mientras mi mujer caminaba, se oían golpes debajo de la casa, y ella dijo 'sabes, algo va mal'", dijo Silva.

Los familiares llamaron inmediatamente a la policía y, cuando llegaron, encontraron a un hombre desnudo en el sótano de la casa.

El hombre fue identificado como Issac Betancourt, de 27 años.

"Se negó a salir. No tenía miedo de los perros, y los dos primeros intentos con gas no consiguieron sacarlo", dijo Silva.

No está claro cuánto tiempo llevaba Betancourt debajo de la casa, pero la familia sospecha que podría haber estado hasta seis meses.

El sótano sólo tiene medio metro de altura y se extiende por debajo de toda la casa, con tres entradas. La familia cree que la utilizaba para entrar y salir.

"Es algo extraño, pero probablemente no sea raro, ya sabes, en estos tiempos, la gente busca refugio", dijo Silva.

La familia dice que asegurarán el espacio para evitar que esto vuelva a ocurrir.

Betancourt fue detenido por intruso, según la policía de Los Ángeles.