Pasajeros de Wuhan, el origen del coronavirus, pasarán por el aeropuerto de Ontario

Un aeropuerto del sur de California está en alerta porque posiblemente recibirá un avión lleno de estadounidenses provenientes de China, específicamente de Wuhan, donde se originó el coronavirus. Las autoridades locales están tomando todas las medidas necesarias para evitar el contagio de esta misteriosa enfermedad.

El portavoz del Aeropuerto Internacional de Ontario asegura que han entrenado para situaciones como estas. Los pasajeros son diplomáticos estadounidenses que viven en Wuhan, China.

La preocupación local surgió luego que Ontario confirmara que se prepara para la posible llegada de un vuelo con diplomáticos de la embajada estadounidense, sus familiares y un número reducido de ciudadanos privados, todos provenientes de Wuhan.

Según el condado de San Bernardino, 240 pasajeros, incluyendo 9 niños, saldrán de China el martes con el permiso del ministerio de relaciones exteriores asiático. Wuhan, la ciudad de once millones de personas, que ha permanecido en cuarentena, ha impedido la salida de sus residentes para evitar más enfermos.

Se informó que el vuelo sale de China el martes y hace escala en Alaska que mantiene su terminal cerrado al público a la espera del avión. Los pasajeros pasarán por inspecciones médicas y aquellos sin síntomas podrían continuar hacia el sur de California.

“Todos los pasajeros serán monitoreados varias veces durante el vuelo. Si alguien se enferma en el camino serán evaluados”, dijo la Dra. Anne Zink del Departamento de Salud de Alaska.

El aeropuerto de Ontario asegura que hay procedimientos para aislar a estos pasajeros del terminal principal, alejarlos de empleados del aeropuerto y de otros pasajeros. Este es un operativo de alta seguridad y no habrá un riesgo de contagio.

"Si me preocupa un poquito. Me iba a poner una máscara, pero no creo que es tan grave todavía", dijo MArio Clemente, un pasajero.

El aeropuerto seguirá operando de manera normal. Se cree que el vuelo posiblemente llegue esta semana.

En China, hay 106 muertos y 4,500 infectados. La enfermedad ya llegó a los condados de Orange y Los Ángeles donde ambos pacientes están aislados y venían desde Wuhan.

El aeropuerto realizará exámenes médicos a los pasajeros cuando lleguen y se cree que serán monitoreados por unas dos semanas como medida de prevención.