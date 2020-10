Congelan tarjetas de desempleo debido a fraudes

Miles de cartas con tarjetas de débito para beneficiarios del seguro de desempleo han estado llegando a domicilios de otras personas y ahora, para combatir este tipo de fraude, la oficina de desempleo (EDD, por sus siglas en inglés), ha tomado una polémica medida.

La agencia dio a conocer que congeló 350 mil tarjetas de débito que había expedido anteriormente. Las tarjetas estarán congeladas hasta confirmar que los beneficiarios, realmente sean quienes dicen ser. Sin embargo, algunas personas alegan que esta medida dejaría a familias que realmente necesitan ese dinero, en el limbo.

“Miré que era la oficina del desempleo, que pidieron desempleo para ellos, y dije, eso es fraude” dice una de nuestras televidentes, quien recibió decenas de cartas del EDD, con tarjetas de débito a nombre de desconocidos.

“Ya llamamos a las oficinas de desempleo para reportar el fraude, y no está abierto", comento otra televidente. "No contestan, desde la primera vez que vinieron las cartas quería hablar con ellos, pero no contestan”.

Cuando Telemundo contacto a las oficinas de desempleo, nos aseguraron que se estaban investigando las denuncias y ahora, anunciaron que decidieron congelar los fondos de 350 mil tarjetas de débito. Dichas cuentas, explicaron, son las que levantaron sospechas, entre otras cosas, por tener múltiples beneficiarios en un mismo domicilio.

Justamente eso le ocurrió a nuestra televidente quien ahora está muy preocupada, porque ella contaba con esa ayuda, que no le ha llegado desde hace más de un mes.

“Ha sido muy difícil porque mis beneficios no los tengo, y usted sabe que la situación no es muy buena, no hay trabajo”.

El EDD informó a Telemundo que, notificará a todos los beneficiarios afectados, con indicaciones para que verifiquen su identidad. Explicaron que la mejor forma de hacerlo es a través de su portal en línea, donde podrán enviar fotos de los documentos requeridos. Después de que se ponga en contacto con la oficina de desempleo, alguien del EDD se comunicará con usted, y si todo concuerda, restaurarán sus beneficios.

Telemundo contactó a la oficina de desempleo para saber cuánto tiempo tomará el proceso para que quienes sí tienen una cuenta legítima vuelvan a recibir su dinero, pero hasta el momento la oficina no ha proporcionado ninguna respuesta.

Si su tarjeta del EDD no funciona, y usted no ha recibido la notificación para verificar su identidad, podría tratarse de algo distinto, en ese caso, lo que puede hacer es llamar directamente al banco, al número que está en la parte trasera de su tarjeta.