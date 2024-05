Le cobraron tras devolver su celular defectuoso porque la tienda alegaba que no lo había recibido

Cuando el altavoz del teléfono de Alma García dejó de funcionar, fue a Best Buy, donde lo había comprado con seguro incluido.

Allí le dijeron que recibiría un teléfono nuevo y que, tras recibirlo, debía enviar el defectuoso por correo. Aunque devolvió el aparato, recibió un cobro inesperado.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“El 27 de diciembre le cayó un cobro a mi esposo de $876”, cuenta García.

Un hombre ordenó un producto, pero cuando fue a recogerlo le dijeron que el sistema indicaba que lo había cancelado y que había recibido un reembolso. Tras meses tratando de solucionar su problema decidió llamar a Telemundo 52 Responde.

Ellos no entendían la razón de este cobro, por lo que decidieron llamar a Best Buy.

“Me dijeron, ‘el teléfono no ha llegado’ a la instalación de ellos”, cuenta García. “Yo les dije, 'el teléfono se mandó’”.

García cuenta que estaba segura de que el aparato se había entregado porque lo mando por UPS. Con el número de envío le notificaron la entrega ella le informó a Best Buy.

Aunque hablaron con varios managers y se abrieron diez casos, no lograban resolver el problema.

“Nos preocupamos porque pues hay que pagar biles, hay que pagar renta y todo”.

Ella señala que estuvieron así hasta marzo. Las cosas se complicaron porque no se podían comunicar claramente con quienes los atendían.

“Allí no hay nadie que hable español, solamente personas que hablen inglés y, si hablaba para la aseguranza, los que me servían de traductores eran los dos niños que tengo en casa”, cuenta García. “Y hasta ellos estaban bien estresados. Simplemente no hallábamos para dónde".

Estafadores se hacen pasar por el consejo universitario, que administra los exámenes o compañía que prepara a estudiantes para tomar el SAT, pidiendo depósitos de cientos de dólares, que según son reembolsables cuando se devuelven los materiales en 30 días.

Fue cuando convenció a su esposo de llamar a Telemundo 52 responde

El equipo de Telemundo 52 Responde se comunicó con Best Buy, quienes aseguraron que investigarán el caso. Al poco tiempo confirmaron que habían hablado directamente con los afectados y que todo había quedado resuelto.

“En la mañana me hablaron los del Best Buy que me van a dar mi dinero para atrás”, dijo García. “Después, él se metió y revisó su cuenta y me dice ya me pusieron el dinero”.

Si tiene alguna denuncia, puede contactar al equipo de Telemundo 52 Responde al (866) 269-6199