Ordenó y pagó por un producto pero le aseguraban que lo había cancelado

Mientras daba un paso por un parque, en septiembre pasado, Julio Grimaldo perdió el control remoto de su vehículo.

“No sé dónde lo tiré. y pues dije, ‘¿dónde lo voy a encontrar? me cuesta muy caro en el dealer’”, dijo Grimaldo.

Decidió ir a una tienda O’Reilly Auto Parts, cercana a su casa. Allí le pregunto al vendedor si vendían y programaban las llaves de autos.

“‘Yo te ayudo’, me dijo [el empleado]. Y eso me animó a comprarlo”, dijo Grimaldo, quien se sintió satisfecho al saber que costaba $48.

El empleado le dijo que no lo tenían en la tienda pero le aseguro que le llegaría en un mes.

“Te lo vamos a ordenar y te hablamos cuando llegue”, le dijo el empleado a Grimaldo.

Asegura que el vendedor le entregó un papel que él no revisó.

“Simplemente me dio un recibo, pero me lo dio doblado”, dijo Grimaldo.

Tras un mes sin recibir ninguna noticia de la tienda, decidió revisar el recibo. Cuando lo desdobló, se dio cuenta que no correspondía a lo que había comprado. Regreso al negocio a recoger su producto.

“Me pidieron toda la información y me dijeron, ‘¿sabes qué? aquí aparece que tú ya regresaste aquí y porque te desesperaste que no llegaba la parte pediste tu dinero para atrás y te lo dieron para atrás’”, cuenta Grimaldo.

Insistió en que era la primera vez que regresaba a la tienda después de la comparta. Pidió hablar con quien lo atendió ese día pero cuenta que el supervisor le dijo que era imposible.

“Él pidió un cambio, no está aquí. así que no tiene nada más que hacer. ya te regresó el dinero, vete’”, cuenta Grimaldo que le dijo el supervisor.

Salió indignado y preocupado de que le sucediera a alguien más, por lo que decidió contactar al equipo de Telemundo 52 Responde.

Telemundo 52 Responde llamó a las oficinas corporativas de O’Reilly Auto Parts para informarles sobre la queja de Grimaldo.

“Me pidieron una disculpa”, señala Grimaldo, quien dijo que ellos habían admitido que él no tuvo nada que ver con la transacción.

Le devolvieron su dinero y una compensación de $20.

“La honestidad y servicio excepcional al consumidor son fundamentales para nosotros”, dijo Auto Reilly Parts en un comunicado. “Si un cliente vive una situación que no se resolvió adecuadamente en una tienda, lo animamos a contactar a nuestro equipo de satisfacción del consumidor para corregirlo”.

Grimaldo se sintió satisfecho con la resolución de su problema.

“Me dio mucho gusto porque, aunque no me dijeron qué pasó con él,con el que me había hecho la orden”, dijo Grimaldo. “Pero yo pienso que ellos se dieron cuenta, realmente lo importante es que se dieron cuenta que yo no quise aprovecharme”.

Si tiene alguna denuncia, puede contactar al equipo de Telemundo 52 Responde al (866) 269-6199