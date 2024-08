Husky que ha estado en el refugio de animales de Long Beach por ocho meses espera ser adoptado

Un husky enérgico con mucho amor para dar espera ser adoptado por un hogar amoroso, ya que sigue siendo uno de los perros que más tiempo ha residido en Long Beach Animal Care Services.

El refugio dijo que Enzo, un husky de 2 años, ha estado esperando ser adoptado durante ocho meses. Fue encontrado como un perro callejero vagando por las calles de Long Beach antes de ser llevado al refugio y desde entonces, ha mantenido su ánimo en alto y meneando la cola mientras espera pacientemente una familia a la que amar.

“Es un perro tan bueno”, dijo el voluntario Robert Fisko. “Escucha, es enérgico. Es un gran abrazador, lo creas o no. No quiere entrar en su perrera. Simplemente se acerca y te da un gran abrazo de oso. “Se apoyará en ti para recibir abrazos y caricias”.

Remi fue nuestro invitado especial para nuestra campaña de Desocupar los Albergues.

“Definitivamente es uno de los favoritos de los voluntarios”, dijo Melanie Wagner, directora de la oficina de LB Animal Care Services. “Todos lo adoran, pero la parte más feliz de esta historia será cuando se vaya a casa”.

Enzo es uno de los aproximadamente 300 animales disponibles para adopción en el refugio. Solo en el centro de Long Beach, hay al menos 40 huskies listos para ser adoptados.

“A menudo, la gente adopta huskies y no sabe realmente lo que va a requerir”, dijo Wagner.

Dijo que muchas personas adoptan perros de esa raza, pero no tienen en cuenta el nivel de estimulación mental, socialización y tiempo de juego que necesitan.

“La persona perfecta sería alguien que sea activo, que vaya de excursión, que quiera correr en la playa o salir a correr”, dijo Wagner. “Simplemente alguien que sea una persona a la que le guste estar al aire libre”.

Si estás interesado en darle a Enzo un hogar lleno de amor, haz clic aquí para obtener más información.

