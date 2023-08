Nuevo juego “Hello Kitty Island Adventure” incluye elenco de personajes de Sanrio

Lo que debes saber El juego está disponible en formato para un jugador y multijugador y ofrece 50 horas de juego en el momento del lanzamiento.

En el juego, los participantes pueden desarrollar su propio avatar al estilo de Sanrio para que puedan encajar en el “mundo súper encantador” de Hello Kitty.

Apple Arcade es gratis con una prueba de 1 mes y cuesta $4.99 por mes para acceso ilimitado a su selección de juegos.

Hello Kitty acaba de expandir su imperio empresarial con un nuevo videojuego. “Hello Kitty Island Adventure” se lanzó exclusivamente en Apple Arcade el 28 de julio y los jugadores anticipan su primera actualización importante para fines de agosto.

El objetivo del juego de aventuras de mundo abierto, que debutó rápidamente en el número 1 en Apple Arcade, es trabajar con los amados personajes de Sanrio para restaurar un parque de diversiones abandonado en una isla tropical, con un poco de diversión en el camino.

El juego está disponible en formato para un jugador y multijugador y ofrece 50 horas de juego en el momento del lanzamiento.

Los desarrolladores detrás de Hello Kitty Island Adventure en Sunblink dicen que tienen planes para actualizar el juego a perpetuidad.

“Durante años habíamos querido crear un simulador de vida de mundo abierto masivo”, dijo el fundador de Sunblink, Julian Farrior, en una fiesta de lanzamiento en el Hello Kitty Grand Café en Irvine. “Nos reunimos con Sanrio. Sanrio quedó anonadado con la idea, y realmente ha sido una combinación perfecta”.

En el juego, los participantes pueden desarrollar su propio avatar al estilo de Sanrio para que puedan encajar en el “mundo súper encantador” de Hello Kitty.

El núcleo del juego gira en torno a construir tu amistad con cada uno de los 13 personajes, incluidos Hello Kitty, My Melody, Cinnamoroll, Keroppi y otros. Cuando “subes de nivel” en tu amistad, puedes desbloquear nuevas historias, cosméticos, mejoras de cocina, recetas de elaboración, habilidades de compañero y potenciadores de compañero mejorados.

Como dice Hello Kitty, “nunca se pueden tener demasiados amigos”.

El juego comienza en un avión lleno de personajes mientras todos se dirigen a la Isla de la Amistad. En el vuelo, te encontrarás con tu primera misión llamada “Aterrizajes felices”, donde Hello Kitty provoca un fiasco denominado “pasteles en un avión”, que obliga a todos los pasajeros a lanzarse en paracaídas a un lugar seguro utilizando globos.

Mientras estés en la isla, se espera que averigües cuáles son los regalos favoritos de cada personaje. Dos formas de hacer esos regalos son cocinar y hacer manualidades. Puedes hacer un delicioso regalo para tu amigo (¿alguien quiere la tarta de manzana de mamá?) o ser astuto combinando diferentes materiales en baratijas o recuerdos para tus amigos de Sanrio.

Y hay mucho espacio interior y exterior para explorar en la Isla de la Amistad. Puedes decorar una cabaña en el juego e incluso adoptar una mascota (mira alrededor de la reserva natural). Puedes visitar la mansión encantada de Kuromi, bucear bajo el agua o entrar en una sala de rompecabezas para cambiar de ritmo.

El favorito de los fanáticos, Gudetama, también está escondido en toda la isla. Sin embargo, puedes tomarte tu tiempo para encontrar el huevo perezoso. Una vez que hayas encontrado a Gudetama, tómate una selfie a cambio de un lindo atuendo.

“Su ambiente [Hello Kitty Island Adventure] es similar a Animal Crossing con más enfoque en búsquedas y exploración”, escribió un usuario de Reddit.

La primera actualización importante de “Hello Kitty Island Adventure” está prevista para finales de agosto, según la directora de productos de Sunblink, Chelsea Howe. Ella se burló de que Little Twin Stars Kiki y Lala y su hermoso hogar de Cloud Island se agregarán a la mezcla, así como nuevos atuendos, nuevos muebles y nueva comida para preparar.

“El mundo de Sanrio es tan rico y está tan lleno de personajes y esperamos que haya suficiente espacio para que la gente encuentre su hogar aquí”, dijo Howe.

“Esperamos que la gente pueda seguir disfrutando de este largo plazo durante meses e incluso años”, dijo. “El mundo de Sanrio es tan rico y está tan lleno de personajes y esperamos que haya suficiente espacio para que la gente encuentre su hogar aquí”.

Ese hogar también se ha extendido más allá del juego.

Sunblink aloja un servidor Discord para chatear y resolver problemas relacionados con el juego. Más de 19,000 miembros pueden leer acerca de futuras actualizaciones y correcciones del juego en la plataforma, o discutir entre ellos guías relacionadas con varios aspectos del juego, como todas las recetas de comida y una lista maestra de recompensas.

¿Estás listo para comenzar una “aventura ridículamente linda de Hello Kitty?” Apple Arcade es gratis con una prueba de 1 mes y cuesta $4.99 por mes para acceso ilimitado a su selección de juegos.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.