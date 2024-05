Niegan compensación laboral a enfermera cuyo jefe y colegas no le dieron resucitación cardio pulmonar por más de 7 minutos

Andrea Morris tenía una vida activa, trabajaba como enfermera, corría maratones y sostenía a sus tres hijos como madre soltera.

Pero todo eso cambió el 14 de mayo de 2020 cuando Morris llegó a trabajar en el centro de infusión de cáncer City of Hope en Upland.

Los registros judiciales muestran que le dijo a su supervisor, también enfermera, que no se sentía bien y le preocupaba poder tener Covid-19, una preocupación constante en esos primeros meses de la pandemia.

“Estaba realmente preocupada por sus hijos y por contagiarse de un paciente u otro profesional médico y luego dárselo a uno de sus hijos”, explicó Pam Bertino, hermana de Morris. "Mucha ansiedad y estrés, todo el tiempo".

Los síntomas que a Morris le preocupaban que estuvieran relacionados con Covid resultaron ser los primeros signos de un paro cardíaco repentino.

La supervisora de enfermería Karen Serna grabó la emergencia médica de Morris en su teléfono celular mientras llamaba al 911. Ambas grabaciones fueron compartidas con el I-Team por el abogado de Morris.

“No puedo tomarle la presión arterial. Ella está gimiendo completamente en este momento. Parece que está teniendo una convulsión”, le dijo Serna al operador del 911.

Serna se refirió errónea y repetidamente a lo que estaba sucediendo como una convulsión, pero no tomó la presión arterial, ni siquiera manualmente.

"Ella no se mueve en absoluto", dijo Serna al 911. El operador preguntó: "¿No respira?". Serna respondió: "No".

En un juicio en curso por compensación laboral, el abogado de Morris le preguntó a Serna: “Una vez que no pudiste obtener una lectura de su presión arterial, es un hecho que no iniciaste la RCP (Resucitación Cardio Pulmonar)”.

“Correcto”, dijo Serna.

"Esta fue una oportunidad perdida para salvarla, ¿no?" preguntó el abogado.

Serna respondió: “No estoy de acuerdo con esa afirmación”.

El abogado Keith More también cuestionó cómo la grabación en video ayudó en esa situación de emergencia, si ayudó a Morris a respirar o a llevar oxígeno a su cerebro. Serna dijo que no.

“Da mucho miedo pensar que tu jefe tomaría un video tuyo sufriendo un paro cardíaco y respirando agónicamente en lugar de reaccionar y aplicar RCP”, dijo Bertino.

More señaló las repetidas fallas en evaluar adecuadamente a Morris y reaccionar.

“Hubo seis oportunidades diferentes que ella tuvo de reconocer, hacer algo, pero no hizo nada”, dijo More.

Y dijo que el testimonio de los testigos muestra que no solo estaba presente Serna, quien era la supervisora de Morris.

“Había dos enfermeras, un asistente médico y dos médicos. Todos empleados de City of Hope”, dijo.

Uno de esos médicos dijo más tarde bajo juramento que no estaba calificado para realizar RCP.

"Había un desfibrilador muy cerca, oxígeno muy cerca y simplemente no reaccionaron", dijo la hermana de Morris. “Es el mayor misterio de todo el asunto. Estaba muriendo, sus labios se volvieron azules y luego morados”.

En un testimonio ante la corte, la amiga y compañera enfermera de Morris, Alma Harris, dijo que no fue hasta que llegó a la escena que Morris finalmente recibió oxígeno y compresiones en el pecho, pero eso fue más de 7 minutos después de que comenzó la llamada al 9-1-1.

Siguieron ocho meses en el hospital. La familia de Morris dijo que se vieron obligadas a vender su casa y liquidar su plan 401k para ayudar a pagar sus gastos médicos. Ahora vive con sus padres, que tienen 80 años. Sus dos hijos también ayudan con el cuidado.

“Esta mujer que era atleta, perdió su medio de vida, se perdió a sí misma tal como la conocíamos”, dijo Bertino.

Morris ahora requiere atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que cuesta más de 200,000 dólares al año. No puede tomar un sorbo de agua por sí sola. Durante una pausa en el juicio, habló de haber visto por primera vez el video de Serna sobre su repentino paro cardíaco y la respuesta de su jefe.

"No me gustó", dijo Morris. "Yo estaba tan triste."

Harris, quien intervino para salvar la vida de Morris, testificó en el juicio que sentía que “no podía decir la verdad” sobre lo sucedido cuando la interrogaron durante una declaración. Dijo que un abogado que representaba a City of Hope golpeó su silla para silenciarla. Harris le dijo al juez que pensaba que el abogado la iba a golpear.

Harris todavía trabaja en City of Hope y se sentía nerviosa al hablar ante la cámara, pero le dijo al I-Team que “todos los trabajadores de la salud deben estar preparados para recibir soporte vital básico”.

Han pasado casi 4 años desde la catastrófica experiencia cercana a la muerte de Morris que la dejó tetrapléjica. Su hermana cree que su repentino paro cardíaco se debió al inmenso estrés de ser trabajadora de primera línea durante el Covid. Antes de la pandemia, la descripción del puesto de enfermería publicada para Morris decía que "el empleado trabajará en condiciones estresantes".

Su familia está consternada por la denegación de su reclamo de compensación laboral y quiere que City of Hope asuma la responsabilidad por lo sucedido.

“Esto sucedió bajo tu mando, sabes que tienes seguro”, dijo Bertino. "Por favor, ayude a esta mujer que ayudó a sus pacientes, que ayudó a su negocio".

El I-Team se comunicó con City of Hope y respondieron que: "Como se trata de un litigio pendiente, no haremos ningún comentario".

El día antes de la emisión programada de esta historia, City of Hope proporcionó esta declaración: "Estamos profundamente entristecidos por el grave evento médico que sufrió la Sra. Morris en 2020, y nuestros corazones están con ella y su familia. La salud y el bienestar de nuestros empleados y todos aquellos a quienes servimos es la principal prioridad de City of Hope, y seguimos comprometidos a mantener un ambiente de trabajo seguro para nuestro personal y equipos clínicos. No podemos comentar específicamente sobre este caso en curso".

El juicio está en curso. Debido a que las fechas de los juicios no son consecutivas en los casos de compensación laboral, podrían pasar varios meses antes de que se complete el testimonio. Los abogados de City of Hope aún no han llamado a sus testigos.

