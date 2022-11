Jay Leno cancela presentaciones tras sufrir quemaduras en la cara

El presentador de televisión Jay Leno canceló una aparición en una conferencia tras sufrir una lesión médica grave, supuestamente una quemadura en la cara, después de que uno de sus autos se incendiara.

Leno, el fanático de los autos y presentador de "The Tonight Show" durante mucho tiempo, estaba siendo tratado en el Grossman Burn Center en West Hills, informaron los medios.

El hombre de 72 años debía realizar una aparición en el Foro 2022 en el Aria en Las Vegas el domingo por la noche.

La estación hermana NBCLA habló con George Swift, mecánico de Big Dog Productions y buen amigo de Leno, quien dijo que la recuperación será larga, pero que el presentador estará bien.

Un representante, que no estaba presente en el momento del incendio, dijo que Leno estaba trabajando en su garaje de Los Ángeles el sábado cuando estalló un incendio repentino en uno de los autos y el presentador resultó herido.

Jay Leno canceló sus compromisos por el resto de la semana.

