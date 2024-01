“La sociedad de la nieve” es nominada al Premio Oscar como mejor película internacional

LOS ÁNGELES - La película española "La sociedad de la nieve", de Juan Antonio Bayona, que narra la lucha de los supervivientes de la tragedia aérea de Los Andes, fue nominada este martes al premio Oscar a la mejor película internacional por la Academia de Hollywood y al Oscar al Mejor diseño de maquillaje y peluquería.

Esta es la primera nominación para Bayona (Barcelona, 1975), quien tendrá que competir contra la italiana "Io Capitano", la británica "The Zone of Interest", la japonesa "Perfect days" y la alemana "The teachers lounge".

Las nominaciones a la 96 edición de los premios de la Academia fueron leídas este martes en Los Ángeles por los actores Zazie Beetz y Jack Quaid, quienes dieron la lista definitiva de los candidatos a las 23 categorías.

La nominación a los máximos galardones del cine estadounidense, que se entregarán el próximo 10 de marzo en Los Ángeles, llega unos días después de que la cinta no lograra el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa, que fue para la francesa 'Anatomy of a Fall', de Justine Triet.