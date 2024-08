¡Hagan sus ofertas! Accesorios y vestuario de “Friends” están disponibles para subasta

Amantes de la serie “Friends”, ¡alégrense!

Los accesorios y vestuario de la icónica comedia ya están disponibles para subasta en honor al 30.° aniversario del programa.

Desde prendas que usaron los queridos personajes hasta reproducciones hechas en estudio de figuras memorables del programa, la subasta cuenta con más de 100 artículos por los que los fanáticos pueden ofertar en línea.

Los fanáticos de “Friends” pueden tener en sus manos guiones del programa, réplicas hechas en estudio del icónico cartel de “¡NO ES UN NIÑO!” y, por supuesto, reproducciones del letrero de Central Perk.

Aquellos que todavía estén pensando en la ropa elegante que usan los personajes pueden ofertar por una de las muchas camisas a rayas de Joey, un top de punto que usa Monica y uno de los varios abrigos de moda que usa Phoebe.

La subasta ya está en marcha y se extenderá hasta el 23 de septiembre.

Los postores deben crear una cuenta en el sitio web de Julien’s Auctions para poder realizar sus ofertas.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.