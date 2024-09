Propuesta 32: aumento del salario mínimo en California

Este noviembre, los votantes de California decidirán si aumentan gradualmente el salario mínimo estatal a $18 por hora.

La Propuesta 32 es una de las 10 propuestas de ley estatales que se dejarán en manos de los votantes en las elecciones del 5 de noviembre. Esto es lo que debe saber sobre la medida que aumentaría el salario mínimo del estado de los $16 por hora actuales.

Esto es lo que haría la Propuesta 32 si se aprueba

Las empresas con 26 o más empleados tendrían que aumentar los salarios a $17 por hora durante el resto del año y a $18 por hora el 1 de enero.

Las empresas con 25 o menos empleados tendrían que aumentar los salarios a $17 el 1 de enero y a $18 por hora el 1 de enero de 2026.

Si se aprueba, California tendrá el salario mínimo estatal más alto del país. Pondría aproximadamente $3,000 adicionales por año en los bolsillos de 2 millones de trabajadores que aún no se han beneficiado de los aumentos específicos de la industria.

Hoy entró en vigor la ley AB 1228 del gobernador Gavin Newsom. La medida tiene a muchos trabajadores celebrando, pero también está generando conmoción pues los restaurantes podrían aumentar sus precios.

¿Quién apoya la Propuesta 32?

Joe Sanberg. El millonario inversor en startups convertido en defensor de la lucha contra la pobreza comenzó su campaña de $18 por hora en 2021.

Sanberg ha invertido $10 millones en recaudar las firmas necesarias para poner esta propuesta en la boleta, pero se perdió una fecha límite clave el año pasado, retrasándola para este año.

“Mi madre me crió sola en el sur de California. Perdimos nuestra casa por ejecución hipotecaria cuando yo era adolescente, y mi madre trabajó tan duro como una madre puede trabajar y nos crió a mí y a mi hermano lo mejor que pudo”, dijo Sanberg en una entrevista con la estación hermana NBC.

Federación Laboral de California

Unite Here

One Fair Wage

Working Families Party California

California Democratic Party

League of Women Voters of California

¿Quién se opone a la Propuesta 32?

Cámara de Comercio de California

Asociación de Restaurantes de California

Asociación de Comerciantes de California

Federación Nacional de Empresas Independientes

Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis

La propuesta ha generado un fuerte rechazo por parte del estado y de grupos empresariales que temen efectos desproporcionados en las empresas locales.

Argumentan que un aumento de los salarios conduciría a un aumento directo de los precios al consumidor, lo que dificultaría que las empresas locales mantengan sus puertas abiertas, entre otros costos en aumento.

La pérdida de empleos es otra preocupación, pero según el asesor fiscal y de políticas sin fines de lucro de la Legislatura de California, se estima que cambiará solo un cuarto del 1 por ciento si se aprueba. Otros grupos de defensa están impulsando una estrategia fragmentada no sistemática, o una serie de aumentos más pequeños adaptados a un área específica, en lugar de un aumento uniforme a nivel estatal.

California se convirtió en el primer estado de la nación en aprobar un salario mínimo estatal de $15. El año pasado, los californianos también aumentaron los salarios de los restaurantes de comida rápida a un mínimo de $20 por hora y el personal médico a $25. Pero muchos dicen que todavía no es suficiente.

Además la empresa Bankrate hizo una encuesta para saber el salario anual que permitiría alcanzar seguridad financiera

Según la calculadora de salario digno del MIT, los adultos solteros sin hijos que viven incluso en las áreas más baratas del estado necesitan ganar al menos $20 por hora para vivir cómodamente. Según datos de 2021 de la Oficina de Análisis Económico, el costo de vida anual en el estado es de poco más de $53,000.

El salario mínimo actual asciende a unos $33,000, según Los Angeles Times. Las principales áreas metropolitanas, como Los Ángeles, San Francisco, San Diego y San José, suelen costar mucho más. Casi 40 ciudades de California ya imponen salarios mínimos superiores al mínimo estatal y seis ya han alcanzado los 18 dólares por hora.

Hasta ahora, los partidarios han recaudado un poco más de $600,000, mientras que los opositores han recaudado $65.000.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.