Acusan de perjurio a candidato a la alcaldía de Fullerton por presentar documentos falsos

Un candidato al ayuntamiento de Fullerton fue acusado de perjurio el viernes, según la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange.

Scott Markowitz falsificó documentos al decir que él mismo hizo circular una petición, pidiendo firmas a los residentes para acceder a la boleta, según alegaron los fiscales.

Para convertirse en candidato al Ayuntamiento de Fullerton, los candidatos deben conseguir personalmente que 30 votantes firmen una petición. Después de recibir las firmas, los candidatos también deben firmar un documento, diciendo que fueron ellos quienes se comunicaron con los votantes sobre la petición para poder aparecer en la boleta.

La ciudad de Santa Ana pondrá en manos de los votantes, una medida que de ser aprobada en estas elecciones daría el derecho al voto local a todos los residentes sin importar que no sean ciudadanos americanos.

Las autoridades del condado de Orange creen que, en lugar de seguir la regla, Markowitz puede haber hecho que otras personas pidieran firmas, ya que varios votantes que firmaron su petición dijeron a los fiscales que él no fue quien les pidió que la firmaran.

Markowitz ahora enfrenta cargos de perjurio y de ofrecer documentos falsos o falsificados para ser presentados.

La Fiscalía del Distrito del Condado de Orange dijo que si Markowitz gana las elecciones, no podrá asumir el cargo.

También hay otros tres candidatos que se postulan para el puesto, dos demócratas y un republicano.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.