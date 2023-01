Áreas quemadas por incendios forestales: lo que debe saber en caso de lluvia

Varias áreas quemadas están incluidas en una vigilancia de inundación repentina vigente el lunes y martes para partes del sur de California a medida que una fuerte tormenta invernal avanza a través de la región ya empapada.

Las lluvias más intensas de la tormenta se esperan el lunes por la tarde y por la noche. El clima húmedo sigue a la poderosa tormenta invernal de la semana pasada que inundó algunas calles y autopistas del sur de California.

Se espera que la tormenta de esta semana traiga totales de lluvia más altos, pero incluso una lluvia modesta en las laderas dejadas al descubierto por un incendio forestal puede provocar deslizamientos dañinos y potencialmente mortales.

El agua puede causar que las vía se tornen resbalosas y ocasionar accidentes.

Áreas quemadas por lluvia e incendios forestales

Cuando el fuego se mueve a través de una cuenca hidrográfica, crea sellos de cera que no permiten que el agua penetre en el suelo. En cambio, el agua de lluvia escurre por la superficie del suelo y provoca flujos de escombros.

Los toboganes de movimiento rápido generalmente comienzan en colinas empinadas y aceleran a medida que avanzan cuesta abajo. Cuanto mayor sea el grado de pendiente, más rápido se moverán el agua y los escombros, a veces con la fuerza suficiente para mover rocas, arrancar árboles y dañar edificios y puentes.

Las primeras tormentas que golpean un área quemada son las más críticas. Las laderas quemadas por incendios forestales recientes tienen la amenaza de flujo de lodo y problemas de erosión a medida que un desfile de tormentas invernales avanza por el sur de California.

Comience a pensar en el futuro para prepararse. El USGS mantiene un mapa de peligros de zonas quemadas aquí.

Qué inspeccionar

Mire alrededor de su casa y propiedad en busca de señales de advertencia de deslizamientos de tierra.

Aparecen grietas o protuberancias en las laderas de las colinas, el suelo o las carreteras

Agua o suelo saturado en áreas que normalmente no están mojadas

Evidencia de movimiento lento cuesta abajo de roca y suelo.

Árboles inclinados, postes, terrazas, patios, cercas o paredes

Las puertas y ventanas se pegan o aparecen grietas en las paredes, etc.

Tenga cuidado durante los flujos de lodo y escombros

Escuche los árboles que se rompen, las rocas que se golpean entre sí o el agua que fluye rápidamente (especialmente si está cerca de un arroyo o río); el flujo de escombros puede estar cerca.

¡Muévelo! Ya sea que esté en un vehículo, afuera o en su hogar, vaya a un lugar más seguro.

Sé pequeño. Si no hay forma de escapar, acurrúcate como un ovillo y protege tu cabeza lo mejor que puedas.

Después de la tormenta

Inundaciones : generalmente ocurren después de deslizamientos de tierra o flujo de escombros.

: generalmente ocurren después de deslizamientos de tierra o flujo de escombros. Área dañada: las carreteras y los puentes pueden quedar enterrados, lavados o debilitados, y las líneas de agua, gas y alcantarillado pueden romperse.

Líneas eléctricas caídas : infórmelas a la compañía eléctrica

: infórmelas a la compañía eléctrica Inspeccione : busque daños alrededor de la casa y la propiedad y esté atento a nuevas señales de advertencia de deslizamientos de tierra:

: busque daños alrededor de la casa y la propiedad y esté atento a nuevas señales de advertencia de deslizamientos de tierra: Revise los cimientos, la chimenea, el garaje y otras estructuras.

los cimientos, la chimenea, el garaje y otras estructuras. Informe a las autoridades locales sobre cualquier línea de servicios públicos rota o caminos dañados.

a las autoridades locales sobre cualquier línea de servicios públicos rota o caminos dañados. Esté atento a árboles, postes, terrazas, patios, cercas o paredes inclinadas.

a árboles, postes, terrazas, patios, cercas o paredes inclinadas. Observe que las puertas o ventanas se pegan, aparecen grietas, etc.

