¿Listo para celebrar el 4 de Julio? Mira aquí el caluroso pronóstico del fin de semana festivo

Las advertencias y avisos de calor entraron en vigencia el viernes a medida que se asienta el clima más cálido de la temporada para el fin de semana festivo en el sur de California.

Lancaster, Victorville, Palm Springs y Santa Clarita están bajo una advertencia de calor con temperaturas que subirán a los 90 y 100 este fin de semana y principios de la próxima semana. Otras áreas, incluidas San Bernardino y Riverside, se encuentran bajo un aviso de calor menos severo.

En Los Ángeles y el interior del condado de Orange, las temperaturas alcanzan un máximo de alrededor de 79 grados el viernes antes de llegar a los 80 grados bajo o medio hasta el feriado del 4 de julio el martes. Las temperaturas en la costa se mantendrán por debajo de los 70 con una capa marina matutina.

En los valles e Inland Empire, las temperaturas se disparan a los 90, alcanzando alrededor de 97 el sábado y el domingo. Espere un máximo de 88 el 4 de julio en las comunidades del valle.

Las áreas desérticas se sofocarán en un calor generalizado de tres dígitos el viernes y hasta la próxima semana. Los máximos en los bajos a mediados de los 80 están en el pronóstico de la montaña.

