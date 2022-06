Comidas gratis para niños y jóvenes en Los Ángeles durante el verano

Los niños y adolescentes de la ciudad de Los Ángeles tendrán acceso a almuerzos gratuitos en casi 100 parques de la ciudad durante todo el verano.

El Programa de Servicio de Alimentos de Verano del Departamento de Recreación y Parques de Los Ángeles se llevará a cabo del 13 de junio al 8 de agosto.

Algunos parques de la ciudad participantes incluyen el Centro Recreativo Winnetka, el Centro Deportivo Boyle Heights, el Centro Recreativo MacArthur, el Centro Recreativo de South Park y el Centro Recreativo de Harbor City.

Haga clic aquí para una lista completa de los parques.

El programa espera brindarles a los niños de hasta 18 años comidas nutritivas y bien balanceadas, que cumplan con los estándares de nutrición del USDA. Algunas de las ofertas incluyen sándwiches de delicatessen, frutas o verduras frescas y leche.

Las comidas están disponibles para ser recogidas por orden de llegada y los horarios varían según la ubicación. No se necesita registro ni comprobante de ingresos.

“El Departamento de Recreación y Parques quiere asegurarse de que los niños tengan acceso a comidas saludables durante todo el verano”, dijo Mike Shull, Gerente General.

“Estamos agradecidos por el Programa de Servicio de Alimentos de Verano que continúa teniendo un impacto positivo en las vidas de muchas familias y jóvenes en nuestra ciudad”.

Puede llamar también al 818-346-2700 para conocer las ubicaciones.

Para más información sobre el programa, haga clic aquí.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.