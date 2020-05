Lotería de Texas anuncia instrucciones para reclamos de premios

A medida que la Comisión de Lotería de Texas se prepara para reabrir sus centros de reclamo de premios solo con cita previa este lunes 1 de junio de 2020, la agencia ya ha emitido las instrucciones para solicitar una cita y detalles sobre las precauciones de salud y seguridad que se estarán aplicando.

Los ganadores que deseen solicitar su premio de lotería en un centro de reclamos deben tramitar una cita en línea en www.txlottery.org/appointment o llamando al 800-375-6886.

Todos los solicitantes deberán proporcionar su nombre completo, número de teléfono y el centro de reclamos que les sea más cómodo para completar su proceso de reclamo de premios.

Es importante destacar que no se aceptarán reclamos sin cita y no se admitirán reclamantes no programados en ninguna instalación de la Lotería de Texas.

Los centros de reclamos estarán operando bajo este método por un período de tiempo indeterminado y hasta nuevo aviso.

Una vez de que se haya enviado una solicitud de cita, la Lotería de Texas llamará al reclamante para programar una fecha y hora para procesar su reclamo.

Para proteger la salud y la seguridad de los empleados de la lotería y los reclamantes se seguirán las pautas de salubridad en cada centro de reclamos y el personal de la lotería usará equipo de protección personal, incluyendo guantes y cubrebocas.

La Lotería de Texas recomienda a los reclamantes revisen la información de requisitos de acceso en https://www.dshs.texas.gov/coronavirus/ antes de llegar a su cita programada.

Hay que recordar que todos los minoristas de Texas Lottery® puede seguir pagando los premios de $ 599 o menos. Además todos los premios ganadores de boletos de rasca y gana de hasta $ 5 millones pueden continuar siendo reclamados por correo.

Para obtener información adicional y formularios de reclamo por correo, puedes visitar el sitio web https://www.txlottery.org/export/sites/lottery/Winners/Claim_Your_Prize/index.html.