Fiebre millonaria: lo que debes saber si compraste boleto para el premio de $660 millones de Mega Millions

CALIFORNIA – Crece la bolsa acumulada del Mega Millions y millones siguen con la esperanza de ganar el premio mayor, uno de los más grandes en la historia de la lotería.

Son $660 millones los que se jugarán este viernes, sin embargo, aunque para muchos la ilusión de convertirse en millonarios de la noche a la mañana sigue viva, la probabilidad de que esto suceda es de 1 en más de 302,000,000.

De acuerdo con el portal de Mega Millions, este es el tercer premio más grande en la historia del sorteo. Además, solo en dos ocasiones el premio ha sido una bolsa acumulada que sobrepasa los $1,000 millones; el primero de $1,500 millones se ganó en Carolina del Sur y el segundo de un poco más de $1,000 millones se vendió en Michigan.

Mega Millions - Números ganadores

¿Qué hacer si le pegas a todos los números?

Asegúrate de que el boleto esté firmado y fechado. Posteriormente debes comunicarte con la oficina de la lotería correspondiente a tu estado.

¿Quiénes pueden jugar?

Los residentes de 45 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes pueden comprar los boletos en los establecimientos autorizados. Sin embargo, en estados como California, no es necesario ser residente, es decir, cualquier persona puede comprar y reclamar el premio.

¿Si gano el premio mayor, cuánto dinero voy a recibir?

El monto del premio acumulado actual (07/22/2022) es de $660 millones. Sin embargo, si el ganador opta por recibir el premio en un solo pago, recibiría una suma de $376.9 millones.

¿Qué sucede con un premio mayor de Mega Millions si no se reclama?

Si el premio mayor no se reclama dentro del límite de tiempo requerido, que varía según el estado, se destinará para diferentes causas elegidas por el gobierno estatal.

¡NO CAIGAS! Estos son algunos consejos que pueden evitar que seas estafado:

* Si alguien te dice que has ganado una lotería que nunca has jugado, desconfía. No puedes ganar una lotería legítima si no compraste un boleto.

* Si se encuentra en una jurisdicción que está fuera del área de mercado de la lotería o el juego mencionado como la fuente del "premio", entonces se trata de una estafa. Las loterías reales no realizan sorteos, concursos o premios "internacionales" para personas que viven fuera de su área de mercado. Mega Millions, por ejemplo, se juega solo en los Estados Unidos, por lo que si estás fuera de los Estados Unidos y alguien usando nuestro nombre te dice que has ganado un gran premio, es una estafa.

* Si tiene un identificador de llamadas en su teléfono, verifique el código de área cuando alguien llame para decirle que ha ganado. Si es de un país extranjero, eso es una bandera roja. Además, tenga en cuenta que algunos estafadores usan tecnología que les permite disfrazar su código de área: aunque parezca que están llamando desde su estado, podrían estar en cualquier parte del mundo.

* Sospeche si un correo electrónico contiene faltas de ortografía o mala gramática, o si la persona que lo llamó habla mal inglés.

* Si le dicen que necesita mantener su "premio" confidencial, sospeche.

Nadie ganó el premio mayor "equivocado" el martes por la noche y no parece que nadie se haya presentado todavía para reclamarlo. Los números ganadores correctos para el sorteo del 10 de mayo son 15-19-20-61-70 y Mega Ball 9.

* Ninguna lotería real les dice a los ganadores que pongan su propio dinero para cobrar un premio que ya han ganado. Si se le pide que pague algún tipo de tarifa para cobrar sus ganancias, no ha ganado.

* El hecho de que se mencione una lotería real no significa necesariamente que sea un premio real. Alguien puede estar usando el nombre de la lotería sin su permiso o conocimiento.

* Nunca proporcione información personal ni envíe dinero a menos que verifique la legitimidad de la empresa o del abogado.

* Si ofrecen transferir las "ganancias" directamente a su cuenta bancaria, no les dé la información de su cuenta bancaria.

* Si le dicen que puede “verificar” el premio llamando a cierto número, ese número puede ser parte de la estafa. En lugar de llamarlo, debe buscar el nombre de la lotería u organización por su cuenta para averiguar su información de contacto real.

* Si cree que alguien en el teléfono está tratando de estafarlo, cuelgue inmediatamente. Si los involucra en una conversación, su nombre e información de contacto podrían terminar en una lista que se comparte con otros estafadores.

La Comisión Federal de Comercio tiene más información sobre loterías falsas y otras estafas en www.consumer.ftc.gov/articles/0086-international-lottery-scams

Para presentar una queja u obtener información gratuita, llame sin cargo al 1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357). Si ha sido víctima de una estafa, comuníquese con la policía local, la oficina del alguacil o la policía estatal.