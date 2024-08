Cinco aspectos del calendario de la temporada 2024-25 de los Lakers

El lanzamiento del calendario de la temporada 2024-25 de Lakers de Los Ángeles tiene a los fanáticos entusiasmados con la expectativa. El equipo angelino está listo para embarcarse en otra campaña llena de enfrentamientos de alto riesgo, celebraciones históricas y una búsqueda incansable de la gloria del campeonato.

En total, los Lakers tendrán 39 juegos televisados ​​a nivel nacional, tres más que los Golden State Warriors y cinco más que los actuales campeones de la NBA, Boston Celtics y New York Knicks.

A continuación, se presentan cinco aspectos únicos de la próxima temporada de los Lakers que se destacan del resto.

1. El enfrentamiento de la noche de apertura marca el tono

Los Lakers están listos para iniciar su 77.ª temporada contra los Minnesota Timberwolves en la noche de apertura de la NBA, el martes 22 de octubre, en el Crypto.com Arena.

Este enfrentamiento es más que el comienzo de una nueva temporada: es un partido decisivo. Los Timberwolves, liderados por su núcleo joven, serán una prueba temprana para los Lakers, que están ansiosos por demostrar que siguen estando entre los mejores de la Conferencia Oeste.

Un buen comienzo en la noche inaugural podría marcar el tono de una temporada en la que cada partido cuenta, especialmente con la Copa de la NBA en juego en diciembre.

2. Una tradición navideña continúa: el día de Navidad en Golden State

Los partidos del día de Navidad se han convertido en sinónimo del baloncesto de los Lakers, y este año marca su 26.ª aparición consecutiva el 25 de diciembre.

Los Lakers se enfrentarán a los Golden State Warriors, renovando una de las rivalidades más atractivas de la liga. El enfrentamiento festivo no es solo otro partido en el calendario: es una oportunidad para que los Lakers muestren su talento en un escenario nacional contra un oponente formidable.

Con las 24 victorias más importantes de la liga en el día de Navidad, los Lakers buscarán sumar otra victoria a su tradición navideña, lo que hace que este juego sea imperdible.

3. Retiro de la camiseta de Michael Cooper: una noche de nostalgia y legado

El 13 de enero de 2025 será una noche de celebración, ya que los Lakers retirarán la camiseta número 21 de Michael Cooper cuando reciban a los San Antonio Spurs. Cooper, un incondicional defensivo durante la era "Showtime" de los Lakers, será homenajeado por sus contribuciones al éxito de la franquicia, incluidos cinco campeonatos y numerosos galardones defensivos.

El retiro de la camiseta no solo será un tributo al legado de Cooper, sino también un recordatorio de la rica historia que continúa inspirando a la plantilla actual de los Lakers. Este evento seguramente será una noche emotiva y nostálgica tanto para los fanáticos como para los jugadores.

4. El agotador viaje de seis partidos: una prueba de resiliencia a mitad de temporada

Del 25 de enero al 4 de febrero, los Lakers se embarcarán en su gira más larga de la temporada, que abarcará seis partidos en 11 días.

Esta racha incluye una combinación de enfrentamientos desafiantes, comenzando con los Golden State Warriors y concluyendo con un enfrentamiento en la ciudad contra los LA Clippers en su nuevo hogar dentro del Intuit Dome en Inglewood, CA.

Los viajes como estos pueden definir el carácter y la cohesión de un equipo, y los Lakers necesitarán esforzarse al máximo para superar este desafío de mitad de temporada. El desempeño que tengan durante esta racha podría afectar significativamente su posicionamiento en los playoffs y su impulso general de cara a la segunda mitad de la temporada.

5. La crucial estadía en casa: una oportunidad para generar impulso

Del 25 de febrero al 6 de marzo, los Lakers disfrutarán de una estadía en casa de seis partidos, la más larga de la temporada. Este tramo de 10 días en el Crypto.com Arena presenta una oportunidad de oro para que el equipo gane impulso, especialmente mientras se prepara para el empujón final hacia los playoffs.

La serie de partidos en casa incluye enfrentamientos contra los Dallas Mavericks y los New York Knicks, que se espera que sean competitivos. El éxito durante este período podría consolidar la posición de los Lakers en la Conferencia Oeste y brindarles el descanso y el tiempo de recuperación que tanto necesitan antes de la recta final de la temporada.

La temporada termina en Portland contra los Trail Blazers el 13 de abril. La plantilla de los Lakers se mantiene relativamente sin cambios desde la temporada pasada con las incorporaciones de Bronny James, quien se espera que pase la mayor parte de la temporada en la G-League con los South Bay Lakers, y la selección de primera ronda del Draft de la NBA de 2024, Dalton Knecht.

El mayor cambio en los Lakers comienza desde arriba con el nuevo entrenador en jefe J.J. Redick y su personal. Con un nuevo entrenador, un nuevo sistema y una plantilla similar, los Lakers tendrán que mejorar enormemente respecto del rendimiento de la temporada pasada para poder llegar a los playoffs y hacer otra carrera por el título de la NBA.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.