LAFC derrota 3-1 a Sporting KC en la final de la Copa Abierta de Estados Unidos 2024

Pasaron casi dos años, pero el Los Angeles Football Club finalmente ganó otro título.

Desde que levantó el trofeo de la Copa MLS en 2022, el LAFC terminó como subcampeón en cuatro partidos de campeonato consecutivos, incluida la Copa MLS 2023 en Colombus, Ohio, en diciembre pasado.

El LAFC, que disputó su quinta final en los últimos dos años, rompió su racha de cuatro derrotas en partidos por el título con una victoria por 3-1 en la prórroga sobre Sporting Kansas City en la final de la Copa Abierta de Estados Unidos 2024 en el estadio BMO el miércoles por la noche.

Jonah y Joshua López comparten el amor al fútbol, pero cada uno tiene sus propias metas. Conozca a estos hermanos con un futuro brillante. Saúl Rodríguez reporta para Telemundo 52 el 12 de septiembre del 2024.

Para el LAFC, fue una sensación de asuntos pendientes después de caer en cuatro finales consecutivas, incluidas dos ya en esta temporada.

“Tenemos un grupo increíble aquí. Hemos llegado a las finales varias veces y es importante recompensarnos”, dijo el defensor del LAFC Aaron Long, que lució el brazalete de capitán durante el partido.

“El grupo ahora tiene hambre. Estamos muy contentos de haber probado estas finales muchas veces seguidas y de haber llegado tan cerca. Estamos felices de devolverles algo a los fanáticos. Han estado sufriendo mucho”.

El Sporting KC buscaba convertirse en el único equipo de la MLS en la historia en ganar cinco títulos de la Copa Abierta de Estados Unidos.

La final fue una batalla entre dos equipos que iban en direcciones opuestas durante el último mes.

El Sporting KC actualmente está fuera de los Playoffs de la Copa MLS, pero tiene un récord de 3-1-2 en sus últimos seis partidos para un total de 10 puntos.

Mientras tanto, el LAFC, una potencia que ha liderado la Conferencia Oeste durante toda la temporada, ha ganado sólo una vez desde el 22 de agosto, una victoria por 1-0 contra los Seattle Sounders en la semifinal de la Copa Abierta de Estados Unidos.

El sueño de Zuleyca Contreras es ser una futbolista profesional. A esta joven deportista le gusta tanto el fútbol que si por ella fuera estaría siempre en la cancha

Liderados por su nueva superestrella Olivier Giroud, el LAFC se aseguró de no terminar segundo en otro torneo.

Giroud anotó su segundo gol para el LAFC (ambos en finales) para ayudar a llevar al equipo a la victoria.

“Cuando juegas en una final, simplemente tienes que ir a por ello”, dijo Giroud después de la celebración de la victoria. “Estoy muy orgulloso de este equipo. Celebramos con los fanáticos como una familia. Esto fue un pequeño estímulo para el final de la temporada”.

Olas de camisetas negras y doradas inundaron el campo para regocijarse con el pitido final, que marcó el segundo título en la joven historia del LAFC.

Los jugadores, ataviados con gorras, camisetas y bufandas de campeones de la Copa Abierta de Estados Unidos, salieron al campo para celebrar con sus familias, incluida la leyenda del LAFC Carlos Vela, quien acaba de renovar su contrato con el equipo la semana pasada y aún no ha pisado el campo esta temporada.

Kei Kamara, el jugador actual de mayor edad de la liga, que creció en Los Ángeles, abrazó a su esposa frente a la sección de seguidores del LAFC, la 3252.

Leland Tovar entrena todos los días y sueña con ser como su ídolo Lionel Messi. El pequeño futbolista jugaba con el pie derecho, pero para imitar a Messi decidió convertirse en zurdo.

“Este momento de volver a casa y estar en Los Ángeles, y ser parte de esta joven y rica historia de este club es increíble, y esta noche fue una noche especial”, dijo Kamara, quien también ganó la Copa Abierta de Estados Unidos con Kansas City en 2012.

El capitán del LAFC durante la mayor parte de la campaña de 2024, Ilie Sánchez, agarró a Vela, el capitán del equipo desde hace mucho tiempo, para ayudarlo a levantar el trofeo mientras estallaban los fuegos artificiales en lo alto.

Más tarde, el trofeo pasó a manos de Giroud y Lloris, dos jugadores que viajaron casi 6.000 millas desde París hasta Los Ángeles para ayudar al LAFC a levantar otro trofeo.

“Estamos en la misma página. Solo tratamos de aportar nuestra experiencia, liderazgo y tranquilidad”, dijeron Giroud y Lloris, viejos amigos y compañeros de equipo de la selección francesa que ganó la Copa del Mundo en 2018. “Especialmente cuando estás tratando de ganar un trofeo. Este equipo tiene mucha calidad".

Los Ángeles es apodada la Ciudad del Campeonato, o “Ciudad del Título en Estados Unidos”. En un estadio que está a unas pocas millas de los Lakers, Dodgers y Kings, era apropiado que el LAFC levantara otro trofeo en camino a lo que, con suerte, será solo uno entre muchos más por venir para el club más nuevo.

El costo mental de perder en cuatro juegos de campeonato consecutivos puede ser abrumador. Puede afectar la confianza de uno, sin mencionar que puede sembrar dudas que pueden crecer como malezas dentro de la mente. Basta con preguntarle a los Buffalo Bills de mediados de los años 90.

Un joven que lleva años jugando el fútbol sueña con llegar a los equipos de Europa y la selección mexicana. Conozca a Felipe Mendoza.

La victoria del miércoles representó un nuevo capítulo para la franquicia en ciernes que se vistió de negro y dorado en el centro de Los Ángeles. Terminó con las semillas de duda encerradas en el laberinto de la mente y revitalizó a un equipo que todavía tiene la oportunidad de alcanzar su tercera final consecutiva de la Copa MLS a finales de este año.

“Esto sólo nos hará más fuertes en la recta final de la temporada. Estoy convencido de eso”, dijo el entrenador en jefe del LAFC, Steve Cherundolo.

Una cosa es segura: el trofeo del miércoles fue una recompensa por su paciencia, sufrimiento y decepción durante los últimos 500 días.

“Pensé que sentiría un gran alivio”, continuó Cherundolo. “Pero ahora mismo, todo lo que siento es alegría”.

Ambos equipos tuvieron sus oportunidades en la primera mitad, con los porteros Hugo Lloris para el LAFC y Tim Melia para el SKC, demostrando sus habilidades al máximo.

Giroud abrió el marcador en el minuto 53. Mateusz Bogusz recibió un pase de Sergi Palencia en el lado derecho del área, y su centro encontró el pie del legendario delantero francés para el 1-0.

Ahí está.

Menos de diez minutos después, Kansas City empató el marcador con un remate con la derecha de Erik Thommy desde el fondo del área al ángulo superior izquierdo de la red dentro del primer palo.

La batalla de ida y vuelta continuó con los desvalidos casi marcando el gol de la ventaja en el minuto 74 tras una jugada a balón parado, pero una vez más Lloris pudo hacer una parada crítica. Hizo otra en el minuto 92.

El defensa Omar Campos, que entró en el partido en el minuto 67, corrió hacia el extremo izquierdo del área y metió un tiro al segundo palo para marcar el gol de la victoria en el minuto 102.

Sporting KC aumentó la presión durante los siguientes diez minutos, pero su ex compañero de equipo y actual Super Suplente del LAFC, Kei Kamara, lo atrapó en el contraataque.

Kamara metió un cabezazo frente a la red en el minuto 110 para marcar el gol de la victoria que sentenció el partido y permitió al LAFC aguantar hasta el pitido final para levantar su primer trofeo de la Copa Abierta de Estados Unidos en la historia del equipo, poniendo fin a su racha de cuatro derrotas consecutivas en finales.

“Queremos ganar todos los partidos que jugamos, pero a veces no resulta así. Estos muchachos nunca han ganado el trofeo de la Copa Abierta de Estados Unidos antes y ahora pueden decir que lo han ganado”, dijo Kamara. “Poder celebrar con mi familia y traerlos al vestuario conmigo. Eso es especial. Eso es lo que quería. Es una sensación agradable”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.